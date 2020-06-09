Парадокс: редчайшие ночные попугаи плохо видят в темноте

Недавно исследователи решили изучить физиологическое строение черепа ночного попугая — и для этого обратились к единственному и чрезвычайно ценному нетронутому образцу, который хранился среди коллекции птиц в Квинслендском музее. Это был тот самый попугай, которого в 1990 году сотрудник музея нашел на обочине дороги.

Для сравнения ученые провели детальную компьютерную томографию черепа ночного попугая, а также исследовали подобным образом черепа его сородичей других видов. Затем трехмерные модели строения их черепа сравнили — и обнаружили неожиданный факт: у ночных попугаев, несмотря на их образ жизни и привычку обитать во тьме, вовсе не было усовершенствованного зрения, как у сов или других ночных птиц.

Оказалось, что у ночного попугая размер глаз такой же (а не увеличенный, как у ночных птиц), как у других попугаев, но зрительные нервы, по которым в мозг передаются сигналы от сетчатки, у них и вовсе значительно короче. Также ученые отметили, что зрительные доли, в которых обрабатывается визуальная информация, у этих пернатых тоже меньше, чем у сородичей.

«Это говорит о том, что ночной попугай, возможно, не очень хорошо видит в темноте: его зрение, вероятно, чувствительное, но недостаточно острое, поэтому он не может хорошо различать препятствия, такие как проволочные изгороди или даже затаившиеся в темноте хищники», — резюмировали исследователи.