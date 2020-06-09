Парадокс: редчайшие ночные попугаи плохо видят в темноте

Живёт в Австралии птица, о которой орнитологи могут лишь рассказывать друг другу, потому что замечали ее считанное количество раз. И это вовсе не Синяя или Жар-Птица, это — ночной попугай (Pezoporus occidentalis), который долгое время считался вымершим.
Считается, что в мире существует всего два ночных вида попугаев — знаменитый новозеландский какапо, или совиный попугай, и ночной австралийский попугай. Причем второй из них гораздо более скрытный и загадочный.
Ночные попугаи настолько хорошо научились прятаться от людей в отдаленных районах Австралии, что первое физическое доказательство того, что они существуют (после описания попугая в 1875 году) появилось лишь в 1990 году, когда куратор отдела птиц австралийского музея буквально наткнулся на мумифицированное тельце птицы, лежащее на обочине дороги. Судя по всему, ее сбила машина; удивительно, что череп нисколько не пострадал, поэтому попугая отправили на хранение в музейную коллекцию пернатых.
Потребовалось еще 23 года, чтобы впервые увидеть и снять живого ночного попугая в Квинсленде. С тех пор ученые и экологи трудятся не покладая рук, чтобы сохранить ночных австралийских попугаев, хотя никто до сих пор понятия не имеет, сколько их осталось в природе.
Недавно исследователи решили изучить физиологическое строение черепа ночного попугая — и для этого обратились к единственному и чрезвычайно ценному нетронутому образцу, который хранился среди коллекции птиц в Квинслендском музее. Это был тот самый попугай, которого в 1990 году сотрудник музея нашел на обочине дороги.
Для сравнения ученые провели детальную компьютерную томографию черепа ночного попугая, а также исследовали подобным образом черепа его сородичей других видов. Затем трехмерные модели строения их черепа сравнили — и обнаружили неожиданный факт: у ночных попугаев, несмотря на их образ жизни и привычку обитать во тьме, вовсе не было усовершенствованного зрения, как у сов или других ночных птиц.
Оказалось, что у ночного попугая размер глаз такой же (а не увеличенный, как у ночных птиц), как у других попугаев, но зрительные нервы, по которым в мозг передаются сигналы от сетчатки, у них и вовсе значительно короче. Также ученые отметили, что зрительные доли, в которых обрабатывается визуальная информация, у этих пернатых тоже меньше, чем у сородичей.
«Это говорит о том, что ночной попугай, возможно, не очень хорошо видит в темноте: его зрение, вероятно, чувствительное, но недостаточно острое, поэтому он не может хорошо различать препятствия, такие как проволочные изгороди или даже затаившиеся в темноте хищники», — резюмировали исследователи.
Ученые отметили, что использование анатомических исследований для определения поведенческих особенностей вида является инновационным подходом к исследованию настолько редких животных.
Ученые предполагают, что зрительная система ночного попугая представляет собой своеобразный компромисс между способностью видеть в условиях низкой освещенности и остротой зрения, необходимой только для того, чтобы летать, а также замечать движущихся хищников и потенциальную добычу. Это значит, что для и без того редких птиц опасность в темноте представляют заборы и ограждения, которых в провинциальных районах Австралии немало — с помощью них ограждают урожай, склады с продуктами или стараются обезопасить себя от зверей.
Как отметили авторы исследования, его результаты свидетельствуют о том, что избавление от лишних ограждений должно стать приоритетом в тех районах, где по свидетельствам встречаются ночные попугаи. Однако полностью обходиться без ограждений никто не сможет, поэтому можно также использовать и другие методы: например, увеличить видимость ограждений из проволоки, а также использовать электрические ограждения с низким напряжением, что может быть даже более эффективно.
Исследование опубликовано в журнале Nature.