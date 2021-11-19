Паразит-поработитель: в мозге мужчины поселился свиной цепень

Несколько лет назад в скорую помощь Бостона был доставлен 38-летний мужчина с необъяснимыми симптомами. Ранним утром он неожиданно начал биться в конвульсиях, и его рот наполнился кровью от прикушенного языка. И хотя сердцебиение и дыхание были немного выше нормы – токсикология и рентген грудной клетки не выявили никаких отклонений. Врачи не смогли поставить ему диагноз и лишь выписали лоразепам, чтобы минимизировать приступ.
Однако само по себе такое состояние здоровья является тревожным: причиной конвульсий становится то или иное отклонение, нарушающее приток крови к мозгу. Пациента оставили под наблюдением и запросили историю его болезни. Оказалось, что хотя в целом он был здоров, но первые 20 лет своей жизни провел в сельской местности Гватемалы.
В этой части планеты люди часто страдают от паразитов, и это предположение подтвердилось в ходе сканирования мозга. Было выявлено три кальцинированные кисты, вызванные присутствием свиного цепня (Taenia solium).
Паразит, распространенный в плохо прожаренном свином мясе, обычно живет в кишечнике. Но если он попал в организм человека не в своей окончательной стадии, а в виде яйца, то вылупившиеся личинки для развития выбирают себе любой орган. В данном случае личинки закрепились в головном мозге мужчины.
Это состояние называется нейроцистицеркозом и является основной причиной приобретенной эпилепсии во многих странах, включая Латинскую Америку и Африку к югу от Сахары. Только в США ежегодно фиксируется около тысячи случаев. Смертность составляет около 50%, при этом заболевание можно легко предотвратить, соблюдая правила гигиены и приготовления пищи. При своевременном обращении к врачу возможно излечение, в том числе путем удаления кисты из мозга, но каждый такой случай уникален, и общего решения нет.
38-летний пациент из Бостона, чей пример описан в журнале The New England Journal of Medicine, был выписан из больницы спустя пять дней: его успешно вылечили противовоспалительными, противосудорожными и противопаразитарными препаратами. Врачи наблюдали за ним три года и, убедившись, что симптомы не повторяются, опубликовали результаты исследования.
Однако пациенту, вероятно, придется продолжать прием противосудорожного препарата еще долгие годы: кальцинированное поражение мозга остается навсегда и в любой момент может стать причиной нового приступа.
Посмотрите, как паразит во рту рыбы заменил ей язык.