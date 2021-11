Паразит-поработитель: в мозге мужчины поселился свиной цепень

Это состояние называется нейроцистицеркозом и является основной причиной приобретенной эпилепсии во многих странах, включая Латинскую Америку и Африку к югу от Сахары. Только в США ежегодно фиксируется около тысячи случаев. Смертность составляет около 50%, при этом заболевание можно легко предотвратить, соблюдая правила гигиены и приготовления пищи. При своевременном обращении к врачу возможно излечение, в том числе путем удаления кисты из мозга, но каждый такой случай уникален, и общего решения нет.

38-летний пациент из Бостона, чей пример описан в журнале The New England Journal of Medicine, был выписан из больницы спустя пять дней: его успешно вылечили противовоспалительными, противосудорожными и противопаразитарными препаратами. Врачи наблюдали за ним три года и, убедившись, что симптомы не повторяются, опубликовали результаты исследования.

Однако пациенту, вероятно, придется продолжать прием противосудорожного препарата еще долгие годы: кальцинированное поражение мозга остается навсегда и в любой момент может стать причиной нового приступа.

