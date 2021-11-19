Паразит-поработитель: в мозге мужчины поселился свиной цепень

Несколько лет назад в скорую помощь Бостона был доставлен 38-летний мужчина с необъяснимыми симптомами. Ранним утром он неожиданно начал биться в конвульсиях, и его рот наполнился кровью от прикушенного языка. И хотя сердцебиение и дыхание были немного выше нормы – токсикология и рентген грудной клетки не выявили никаких отклонений. Врачи не смогли поставить ему диагноз и лишь выписали лоразепам, чтобы минимизировать приступ.

Однако само по себе такое состояние здоровья является тревожным: причиной конвульсий становится то или иное отклонение, нарушающее приток крови к мозгу. Пациента оставили под наблюдением и запросили историю его болезни. Оказалось, что хотя в целом он был здоров, но первые 20 лет своей жизни провел в сельской местности Гватемалы.

В этой части планеты люди часто страдают от паразитов, и это предположение подтвердилось в ходе сканирования мозга. Было выявлено три кальцинированные кисты, вызванные присутствием свиного цепня (Taenia solium).