Паразита, передающегося человеку от кошек, связали с раком мозга
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, около 40 миллионов жителей страны имеют паразита под названием Toxoplasma gondii, живущего в их мозге.
Паразит, который передается людям от домашних кошек, ранее не был известен как вызывающий существенные проблемы для здоровья людей, однако недавнее исследование связывает Toxoplasma gondii с повышенным риском рака мозга.
Согласно этому исследованию, опубликованному Американским онкологическим обществом в The International Journal of Cancer, токсоплазмоз или заболевание, вызванное паразитом Toxoplasma gondii, похоже, совпадает с повышенным риском развития глиомы головного мозга.
Исследователи проанализировали два существующих источника данных, предоставленных Американским онкологическим обществом и норвежским банком сывороток Janus. Это было необходимо для сравнения распространенности глиомы и антител к T. gondii в образцах крови пациентов. Ученые обнаружили довольно четкую связь между ними, хотя новое исследование точно не определяет, является ли одно причиной или увеличивает риск другого.
Это исследование ещё не демонстрирует, что владение кошкой увеличивает риск рака. Скорее, кажется вероятным, что эти два состояния каким-то образом связаны или что одно может каким-то образом сделать пациентов более уязвимыми по отношению к другому.
В работе есть свои недостатки. Например, данные свидетельствуют о том, что небольшое количество пациентов с токсоплазмозом, по-видимому, имели более низкий риск развития глиомы или что между этими показателями не было никакой связи. Однако общая тенденция данных была гораздо больше искажена в сторону корреляции между паразитом и раком мозга.
Также имеются смешанные переменные. Например, люди с токсоплазмозом с большей вероятностью будут подвергаться воздействию других факторов, которые могут вызвать рак.
Другими словами, степень этой корреляции еще сложно определить. Ученые получили данные от довольно небольших групп людей, но новая работа открывает путь для более масштабного и всестороннего исследования этой тенденции.
«Наши результаты являются первым проспективным доказательством связи между инфекцией T. gondii и риском глиомы. Необходимы дальнейшие исследования с большим количеством случаев, чтобы подтвердить потенциальную этиологическую роль T. gondii в глиоме», — заключают авторы работы.
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