Паразита, передающегося человеку от кошек, связали с раком мозга

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, около 40 миллионов жителей страны имеют паразита под названием Toxoplasma gondii, живущего в их мозге.

Паразит, который передается людям от домашних кошек, ранее не был известен как вызывающий существенные проблемы для здоровья людей, однако недавнее исследование связывает Toxoplasma gondii с повышенным риском рака мозга.

Согласно этому исследованию, опубликованному Американским онкологическим обществом в The International Journal of Cancer, токсоплазмоз или заболевание, вызванное паразитом Toxoplasma gondii, похоже, совпадает с повышенным риском развития глиомы головного мозга.

Исследователи проанализировали два существующих источника данных, предоставленных Американским онкологическим обществом и норвежским банком сывороток Janus. Это было необходимо для сравнения распространенности глиомы и антител к T. gondii в образцах крови пациентов. Ученые обнаружили довольно четкую связь между ними, хотя новое исследование точно не определяет, является ли одно причиной или увеличивает риск другого.