Паразитический червь в каждом пятом: как мы живем с токсокарозом

Токсокароз — это распространенное заболевание с самыми разными симптомами: с ним сталкиваются педиатры, терапевты, окулисты, гематологи, гастроэнтерологи, невропатологи и другие врачи. Люди заражаются, проглотив микроскопические яйца Toxocara canis или Toxocara cati вместе с зараженной водой или при контакте с животным-носителем: кошкой или собакой. Вышедшие из яиц личинки мигрируют из кишечника через стенку кишки и по кровеносным сосудам попадают в различные органы и ткани.

Группа ученых из Мельбурнского университета решила подсчитать, насколько токсокары распространены среди людей. Известно, что чаще всего черви оказывают влияние на неокрепшие детские организмы, тогда как взрослые могут быть носителями без симптомов болезни. Специалисты изучили 250 научных работ из глобальной медицинской базы, измеряя титр антител к токсокарам в крови здоровых людей: показатель того, что человек как минимум однажды имел токсокару внутри себя. В общей сложности были рассмотрены данные более 265 000 человек из 71 страны.

Самые высокие показатели зафиксированы в Африке (37,7%) и Восточной Азии (34,1%), самые низкие — в Восточном Средиземноморье (8,1%) и Европе (10,5%). В общей сложности 19% людей на планете (1,4 миллиарда человек) — то есть каждый пятый — хотя бы однажды встречался с токсокарой.

Ученые также составили список факторов, которые повышают риск заражения. Помимо непосредственного контакта (работа ветеринаром), в список вошли жители из сельской местности, контактирующие с почвой, а также люди, употребляющие сырое мясо. И даже в тех странах, где гигиена на высоте — люди, имеющие домашних животных, оказываются в группе риска.

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