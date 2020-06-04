Печень, созданную из стволовых клеток человека, успешно пересадили крысам

Трансплантация органов спасает жизни, но есть препятствия, которые еще не преодолены. С одной стороны, существует постоянная нехватка доноров, и, даже когда такой обнаружен, иммунная система пациента часто отклоняет новую ткань. Выращивание замещающего органа из собственных клеток пациента может решить обе проблемы. Он может быть создан, когда пациент нуждается в нем, и при этом орган не будет забракован, потому что иммунная система распознает клетки как собственные.
Исследователи во главе с Алехандро Сото-Гутьерресом из университета в Питтсбурге приблизились к реализации этой задачи, успешно трансплантировав миниатюрную печень человека, выращенную из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (IPSC), в крыс.
На первом этапе эксперимента у добровольцев собрали клетки кожи, которые затем были перепрограммированы в IPSC. Используя различные наборы питательных веществ, гормонов, сигнальных молекул и других веществ, ученые превратили их в три ключевых типа клеток печени — гепатоциты, холангиоциты и эндотелиальные тельца.
Используя заготовки этих клеток, исследователи вырастили миниатюрные подобия человеческой печени. Ими были засеяны специальные белковые каркасы, после чего ученые получили полноценную печеночную ткань, пронизанную кровеносными сосудами и желчными протоками.
Затем исследователи пересадили эти человеческие мини-печени пяти крысам и следили за их состоянием в течение четырех дней. Во всех случаях новые органы работали без перебоев. Они синтезировали желчные кислоты и мочевину, а белки печени человека были обнаружены в сыворотке крови крыс.
Тем не менее, не всё прошло без сложностей — у крыс начались проблемы с кровотоком вокруг трансплантатов. Однако ученые считают, что полученные ими результаты в долгосрочной перспективе являются важным шагом к выращиванию органов для пересадки.
При этом, технология может использоваться уже сегодня в качестве терапевтической, заменяющей полноценную пересадку печени.
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