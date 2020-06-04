Печень, созданную из стволовых клеток человека, успешно пересадили крысам

На первом этапе эксперимента у добровольцев собрали клетки кожи, которые затем были перепрограммированы в IPSC. Используя различные наборы питательных веществ, гормонов, сигнальных молекул и других веществ, ученые превратили их в три ключевых типа клеток печени — гепатоциты, холангиоциты и эндотелиальные тельца.

Используя заготовки этих клеток, исследователи вырастили миниатюрные подобия человеческой печени. Ими были засеяны специальные белковые каркасы, после чего ученые получили полноценную печеночную ткань, пронизанную кровеносными сосудами и желчными протоками.

Затем исследователи пересадили эти человеческие мини-печени пяти крысам и следили за их состоянием в течение четырех дней. Во всех случаях новые органы работали без перебоев. Они синтезировали желчные кислоты и мочевину, а белки печени человека были обнаружены в сыворотке крови крыс.

Тем не менее, не всё прошло без сложностей — у крыс начались проблемы с кровотоком вокруг трансплантатов. Однако ученые считают, что полученные ими результаты в долгосрочной перспективе являются важным шагом к выращиванию органов для пересадки.

При этом, технология может использоваться уже сегодня в качестве терапевтической, заменяющей полноценную пересадку печени.

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