Перец чили продлевает жизнь. Пока что только мухам

Группа ученых во главе с Цзе Шеном из Университета Дяньцзы в Гуанчжоу изучила влияние капсаицина – жгучего компонента острого перца – на повседневную активность мух дрозофил (Drosophila melanogaster).

Для начала ученые попытались определить оптимальную концентрацию капсаицина. Они кормили мух в течение 10 дней различными дозами этого вещества, но эффект был заметен только от минимального количества: концентрации 1×10-10 моль на литр. В результате продолжительность жизни самок выросла на 15,3 процента, тогда как на самцов капсаицин не оказывал никакого влияния.

Затем исследователи подсчитали, сколько яиц откладывает самка, поскольку у некоторых животных увеличение продолжительности жизни может быть связано с перераспределением ресурсов: чем меньше сил они тратят на потомство, тем дольше живут. Однако фертильность самок была неотличима от контрольной группы. И в прочих аспектах жизни мух различий обнаружено не было: как самки, так и самцы, независимо от того, получали они капсаицин или нет, выживали одинаково под воздействием стрессовых факторов, таких как нагрев, высушивание, голодание и обработка перекисью.

Единственное изменение, которое удалось зафиксировать ученым, заключалось в уровне суточной активности животных: самки под действием капсаицина в течение дня двигались меньше, чем обычно. Исходя из этого, исследователи пришли к выводу, что капсаицин продлевает им жизнь за счет экономии ресурсов. Исследование опубликовано в журнале Experimental Gerontology.

Ранее ученые из США и Китая пытались проследить влияние капсаицина на продолжительность жизни людей. Статистика показала, что любовь к острой пище действительно связана с уменьшением риска смерти, однако точные механизмы этого еще не установлены. Однако вопрос о том, является ли потребление острых ингредиентов причиной снижения смертности и играет ли в этом роль капсаицин как основной компонент перца, остается открытым.

Неясно, влияет ли капсаицин непосредственно на здоровье человека или любовь к острой пище связана с некоторыми другими, более важными особенностями образа жизни.

Узнайте, что произойдет, если съесть самый острый перец в мире.