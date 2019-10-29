Передвижной дом для лунной миссии проверят в условиях Антарктиды

Дом представляет собой контейнер высотой 3 метра и площадью 36 квадратных метров. Вместимость сооружения более 10 человек. По словам разработчиков, дом спроектирован так, что его можно установить и перемещать даже без опыта в строительстве и монтаже. Стены покрыты теплоизоляционным материалом — они способны выдерживать температуры до -45,3 градуса и ветер скоростью 61,2 метра в секунду. Солнечные фотоэлектрические панели позволят накапливать энергию и тепло для поддержания оптимальной температуры внутри помещения.

Тестирование передвижного дома будет проходить с февраля 2020 года на японской полярной станции в Антарктиде, куда его доставит ледокол «Сирасэ». В случае успешных испытаний установка будет использована в будущей лунной миссии, запланированной на 2024 год.