Переезд по-английски: древние жители Уэльса брали с собой Стоунхендж

Ученым давно стало понятно, что материал для мегалитов — магматическую породу долерит — добывали в горах Персели в Уэльсе, однако загадкой оставалось то, зачем понадобилось везти тяжелые камни в долину Солсбери, где они находятся сейчас. Новая гипотеза, выдвинутая историками из Университетского колледжа Лондона и Университета Лестера говорит о том, что Стоунхендж, служивший надгробным сооружением, «взяли с собой» при переезде на новое место. Что послужило причиной перемещения, неизвестно: у историков нет данных о современных переселению изменениях климата, войнах или природных катастрофах. Напротив, археологические данные говорят о том, что приблизительно после появления сооружения в Уилтшире в этой части Англии прекращаются вооруженные стычки — находок оружия становится намного меньше.

Профессор Паркинсон выдвинул версию о переселении как о способе объединить разобщенные племена или общины. В пользу новой гипотезы говорит, во-первых, недавно установленный факт того, что камни для сооружения Стоунхенджа брали в горах Персели в Уэльсе. Во-вторых, приблизительно пятая часть захороненных под мегалитами останков принадлежит людям, обитавшим на западе острова, предположительно в Уэльсе. Они принадлежат предкам переселенцев.

«До сих пор мы не осознавали того факта, что Стоунхендж — это крупнейший погребальный памятник археологии третьего тысячелетия до нашей эры в Англии. Большая часть захороненных там тел подвергалась кремации. Там покоились останки нескольких сотен человек, и еще не опубликованные результаты анализа говорят о том, что эти останки не принадлежит коренным обитателям Солсбери. Их привезли в долину уже кремированными, мы находим остатки органических контейнеров — предположительно, кожаных мешков, — в которых их предавали земле», — сказал профессор Пирсон.