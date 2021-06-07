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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
Наука

Переезд по-английски: древние жители Уэльса брали с собой Стоунхендж

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07 июня 2021
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Фото: Pixabay
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Приблизительный маршрут, проделанный людьми, перенесшими Стоунхендж
Фото: © 2013 NAVTEQ — Яндекс.Карты
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Фото: Pixabay
Археолог Майк Паркер Пирсон утверждает, что первоначально Стоунхендж был построен за 225 километров от места, где он находится сейчас. Мегалиты перенесли, когда их строители переместились на новое место.

Ученым давно стало понятно, что материал для мегалитов — магматическую породу долерит — добывали в горах Персели в Уэльсе, однако загадкой оставалось то, зачем понадобилось везти тяжелые камни в долину Солсбери, где они находятся сейчас. Новая гипотеза, выдвинутая историками из Университетского колледжа Лондона и Университета Лестера говорит о том, что Стоунхендж, служивший надгробным сооружением, «взяли с собой» при переезде на новое место. Что послужило причиной перемещения, неизвестно: у историков нет данных о современных переселению изменениях климата, войнах или природных катастрофах. Напротив, археологические данные говорят о том, что приблизительно после появления сооружения в Уилтшире в этой части Англии прекращаются вооруженные стычки — находок оружия становится намного меньше.

Профессор Паркинсон выдвинул версию о переселении как о способе объединить разобщенные племена или общины. В пользу новой гипотезы говорит, во-первых, недавно установленный факт того, что камни для сооружения Стоунхенджа брали в горах Персели в Уэльсе. Во-вторых, приблизительно пятая часть захороненных под мегалитами останков принадлежит людям, обитавшим на западе острова, предположительно в Уэльсе. Они принадлежат предкам переселенцев.

«До сих пор мы не осознавали того факта, что Стоунхендж — это крупнейший погребальный памятник археологии третьего тысячелетия до нашей эры в Англии. Большая часть захороненных там тел подвергалась кремации. Там покоились останки нескольких сотен человек, и еще не опубликованные результаты анализа говорят о том, что эти останки не принадлежит коренным обитателям Солсбери. Их привезли в долину уже кремированными, мы находим остатки органических контейнеров — предположительно, кожаных мешков, — в которых их предавали земле», — сказал профессор Пирсон.

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