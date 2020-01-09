После пересадки пениса состояние пациента улучшилось
Первую в мире успешную операцию по пересадке мужских половых органов — пениса и мошонки — провели американские медики 26 марта 2018 года. Реципиент операции — молодой солдат США, потерявший ноги и половые органы в Афганистане, в ходе военных действий. Подготовка к операции началась еще в 2015 году, но больше двух лет пациент ждал подходящие донорские органы.
Операция заняла 14 часов. Пациенту пересадили часть брюшной стенки, пенис и мошонку без яичек. Согласно The New York Times, яички были удалены по этическим соображениям, так как в противном случае зачатые пациентом дети генетически принадлежали бы умершему донору. Биологических детей у реципиента не будет.
После пережитого взрыва у американского военного уцелели лишь 1,5 см пениса и фрагменты уретры. Теоретически, орган можно было реконструировать из тканей пациента с других частей тела, однако это повысило бы риск возникновения инфекции. А для восстановления эрецкии в этом случае солдату понадобился бы протез.
Для кровоснабжения пересаженных тканей медики использовали сохранившиеся артерии брюшной полости и малого таза пациента. После трансплантации мужчина прошел полный курс иммуносупрессии, необходимой для предотвращения иммунологического отторжения. Достигнутые результаты крайне успешны: чувствительность полового члена восстановилась, пациент уже может мочиться стоя (на протезах), а также не имеет проблем с эрекцией и испытывает оргазмы. Самооценка мужчины также улучшилась.