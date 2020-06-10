Первая американка в космосе совершила погружение в глубочайшую точку океана

Бывшая астронавт NASA и геолог Кэтрин Салливан стала первой женщиной, совершившей погружение в Бездну Челленджера — самую глубокую точку на поверхности Земли. Она находится в западной части Тихого океана в Марианской впадине, в 1800 км восточнее Филиппин.

Экспедиция была организована американским бизнесменом и исследователем Виктором Весково на DSV Limiting Factor (Triton 36000/2) — глубоководном пилотируемом аппарате на двух человек, разработанном американской компанией Triton Submarines. Координацию миссии осуществляла компания EYOS Expeditions.

Для того, чтобы погрузиться на глубину 10 941 метр, потребовалось четыре часа. Еще полтора часа исследователи провели на дне, а затем поднялись на поверхность за те же четыре часа.

Сразу после возвращения на борт корабля-носителя исследователи связались с Международной космической станцией, чтобы поделиться впечатлениями с астронавтами.