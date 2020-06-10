Первая американка в космосе совершила погружение в глубочайшую точку океана

Бывшая астронавт NASA и геолог Кэтрин Салливан стала первой женщиной, совершившей погружение в Бездну Челленджера — самую глубокую точку на поверхности Земли. Она находится в западной части Тихого океана в Марианской впадине, в 1800 км восточнее Филиппин.
Экспедиция была организована американским бизнесменом и исследователем Виктором Весково на DSV Limiting Factor (Triton 36000/2) — глубоководном пилотируемом аппарате на двух человек, разработанном американской компанией Triton Submarines. Координацию миссии осуществляла компания EYOS Expeditions.
Для того, чтобы погрузиться на глубину 10 941 метр, потребовалось четыре часа. Еще полтора часа исследователи провели на дне, а затем поднялись на поверхность за те же четыре часа.
Сразу после возвращения на борт корабля-носителя исследователи связались с Международной космической станцией, чтобы поделиться впечатлениями с астронавтами.
Как отметила Салливан, давление на глубине более 10 километров сопоставимо «с весом 291 гигантских самолетов или 7900 двухэтажных автобусов». Однако девятисантиметровый корпус DSV Limiting Factor, сделанный из титанового сплава, рассчитан на то, чтобы выдержать это давление.
До сих пор в Бездну Челленджера опускались только восемь человек. Одним из них был режиссер Джеймс Кэмерон, который в 2012 году в одиночку погрузился на глубину 10 898 метров и провел там около трех часов.
68-летняя Салливан 11 октября 1984 года стала первой американской женщиной, вышедшей в открытый космос.
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