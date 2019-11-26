ЭКО и замороженная сперма: первые успехи в спасении хохлатых жаб
Олаф стал первым из 300 пуэрториканских хохлатых жаб (Peltophryne lemur), выведенных после первой неудачной попытки экстракорпорального оплодотворения из замороженной спермы в зоопарке Форт-Уэрт в Техасе. Самец жабы получил имя в честь снеговика из мультфильма Disney «Холодное сердце».
Особого внимания заслуживает не только выдающееся достижение ученых, но и способы, которым они добывали сперму у пуэрториканских хохлатых жаб. В 2018 году Барбер вместе с другими исследователями отправилась в Гуайянилью, город на юго-западе Пуэрто-Рико. Они тщательно отбирали наиболее крупных земноводных, на пальцах у которых были так называемые «брачные подушечки» — они помогают жабам цепляться за самок и свидетельствуют о половозрелости. Сперма извлекалась из мочи жаб, однако вызвать мочеиспускание оказалось не так просто.
Meet Olaf, the first Puerto Rican crested toad born via in vitro fertilization!— Amphibians.org (@amphibiansorg) November 24, 2019
"This is a significant advance for critically endangered species", said Armando Otero, interim secretary of Puerto Rico's Department of Natural Resources.https://t.co/PFXBpdIUxm
Сперму, взятую у шести самцов, сохранили в жидком азоте и транспортировали в зоопарк, где самки уже ожидали оплодотворения.
«Это значительное достижение для видов, находящихся под угрозой исчезновения — оно позволит расширить генетическую популяцию, сохраняя жаб в их естественной среде обитания», — Армандо Отеро, временный секретарь Департамента природных ресурсов Пуэрто-Рико.
Из 300 жаб, зачатых в пробирке, сотня была отправлена в другие зоопарки с программами разведения в неволе, а оставшиеся 200 будут выпущены в дикую природу в Пуэрто-Рико.
Пуэрториканская жаба попала в список исчезающих видов в 1987 году. Эти амфибии вырастают до 120 мм, имеют характерные наросты на голове, а их окраска варьируется от желтой до коричневой.