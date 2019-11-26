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Наука

ЭКО и замороженная сперма: первые успехи в спасении хохлатых жаб

26 ноября 2019
Пуэрториканская жаба
Пуэрториканская хохлатая жаба (Peltophryne lemur)
Фото: Wikimedia Commons
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Пуэрториканская хохлатая жаба (Peltophryne lemur)
Фото: Jan Paul Zegarra/flickr.com
Ученые совершили прорыв, который может помочь спасти от вымирания исчезающие виды.

Олаф стал первым из 300 пуэрториканских хохлатых жаб (Peltophryne lemur), выведенных после первой неудачной попытки экстракорпорального оплодотворения из замороженной спермы в зоопарке Форт-Уэрт в Техасе. Самец жабы получил имя в честь снеговика из мультфильма Disney «Холодное сердце».

«Обычно мы не именуем наших жаб, но эта заслуживает особого отношения», — Диана Барбер, ведущий автор исследования.

Особого внимания заслуживает не только выдающееся достижение ученых, но и способы, которым они добывали сперму у пуэрториканских хохлатых жаб. В 2018 году Барбер вместе с другими исследователями отправилась в Гуайянилью, город на юго-западе Пуэрто-Рико. Они тщательно отбирали наиболее крупных земноводных, на пальцах у которых были так называемые «брачные подушечки» — они помогают жабам цепляться за самок и свидетельствуют о половозрелости. Сперма извлекалась из мочи жаб, однако вызвать мочеиспускание оказалось не так просто.

«Если держать жаб в руке, смотреть на них и лаять как собака — они начинают мочиться», — Диана Барбер.

Сперму, взятую у шести самцов, сохранили в жидком азоте и транспортировали в зоопарк, где самки уже ожидали оплодотворения.

«Это значительное достижение для видов, находящихся под угрозой исчезновения — оно позволит расширить генетическую популяцию, сохраняя жаб в их естественной среде обитания», — Армандо Отеро, временный секретарь Департамента природных ресурсов Пуэрто-Рико.

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Из 300 жаб, зачатых в пробирке, сотня была отправлена в другие зоопарки с программами разведения в неволе, а оставшиеся 200 будут выпущены в дикую природу в Пуэрто-Рико.

Пуэрториканская жаба попала в список исчезающих видов в 1987 году. Эти амфибии вырастают до 120 мм, имеют характерные наросты на голове, а их окраска варьируется от желтой до коричневой.