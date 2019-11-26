ЭКО и замороженная сперма: первые успехи в спасении хохлатых жаб

Сперму, взятую у шести самцов, сохранили в жидком азоте и транспортировали в зоопарк, где самки уже ожидали оплодотворения.

«Это значительное достижение для видов, находящихся под угрозой исчезновения — оно позволит расширить генетическую популяцию, сохраняя жаб в их естественной среде обитания», — Армандо Отеро, временный секретарь Департамента природных ресурсов Пуэрто-Рико.