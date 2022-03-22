Первобытные люди общались на языке жестов

Жесты оказались для них в два раза эффективнее звуков при коммуникации.

Первобытные люди, скорее всего, общались не звуками, а жестами. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии вместе с коллегами из Германии и США.

Специалисты решили выяснить, смогут ли представители разных народов понять жесты и звуки друг друга. Для этого были проведены два эксперимента: в первом из них участвовали зрячие жители Австралии и тихоокеанского государства Вануату. Во втором к ним добавились люди с серьезными нарушениями зрения.

В каждом из экспериментов их участники должны были использовать либо жесты, либо нечленораздельные звуки для передачи слов и значений. Их снимали на видео, а затем эти ролики показывали студентам-переводчикам. Они, в свою очередь, должны были угадать, какое именно слово показывают или озвучивают участники эксперимента. Как оказалось, у жестов коммуникативный успех был более чем вдвое выше (61% против 29%), чем у звуков.

Специалисты обратили особое внимание, что сегодня люди, принадлежащие к разным культурам, жестикулируют во время разговоров. Более того — жесты используют даже слепые. А для людей с ограниченным слухом они и вовсе являются главным способом общения. Выводы, полученные учеными под руководством Николаса Фэя из Университета Западной Австралии, согласуются с теорией происхождения языка, основанной на жестах. Они также указывают на то, что жесты куда универсальнее звуков.

При этом исследователи не исключают, что жесты могли сформировать первую систему коммуникации вместе с речью. В пользу этого говорит тот факт, что все современные разговорные языки имеют интегрированную систему жестов и речи.

Как бы то ни было, результаты экспериментов, проведенных учеными из Университета Западной Австралии, неоднозначны и требуют дополнительных уточнений.

Ранее шведские ученые обнаружили, что жители одной из деревень на севере Малазийского полуострова общаются между собой на ранее не известном языке из австроазиатской языковой семьи, в котором нет аналогов слов «купить» и «продать».