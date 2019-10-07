Первое видео вируса, растущего в реальном времени

В статье, опубликованной в журнале «Труды Национальной академии наук», команда из Школы инженерных и прикладных наук им. Джона А. Полсона при Гарварде подробно рассказывает, как получала отснятый материал с помощью узкоспециализированного микроскопа и «интерферометрической микроскопии рассеяния». Это метод, при котором свет, рассеянный от объекта, создает темное пятно в луче света. Метод не раскрывает структуру вируса, но показывает размер его оболочки и изменение со временем.

Исследователи сосредоточили свое внимание на вирусе РНК, наиболее распространенном типе вируса на Земле, который является причиной простуды, полиомиелита и множества других заболеваний.