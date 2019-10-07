Первое видео вируса, растущего в реальном времени

В статье, опубликованной в журнале «Труды Национальной академии наук», команда из Школы инженерных и прикладных наук им. Джона А. Полсона при Гарварде подробно рассказывает, как получала отснятый материал с помощью узкоспециализированного микроскопа и «интерферометрической микроскопии рассеяния». Это метод, при котором свет, рассеянный от объекта, создает темное пятно в луче света. Метод не раскрывает структуру вируса, но показывает размер его оболочки и изменение со временем.
Исследователи сосредоточили свое внимание на вирусе РНК, наиболее распространенном типе вируса на Земле, который является причиной простуды, полиомиелита и множества других заболеваний.
Темные пятна на видео – это, по сути, структуры типа футбольного мяча из шестиугольных и пятиугольных колец белков, которые заключают в себе РНК-вирус. Полученная оболочка вокруг вируса называется «капсидом».
По словам исследователя Винотана Манохарана, паттерн, в котором эти пятна появляются при сборке вируса, уже раскрывает подсказки о том, как бороться с некоторыми типами вирусов.
«Если ядра образуются слишком быстро, полные капсиды не могут расти. Это наблюдение может дать нам некоторое представление о том, как сорвать сборку патогенных вирусов», – говорит Манохаран.