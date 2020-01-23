Первые грибы появились значительно раньше, чем считалось

На сегодняшний день идентифицировано только 2% видов грибов: их трудно найти среди ископаемых образцов, а затем отличить от других микроорганизмов. Дело в том, что окаменелости грибов исследуют на основе морфологии органических остатков, извлеченных из горных пород. При этом применяются агрессивные кислоты и кислые соли. Но такой метод наносит ущерб химии органических остатков и позволяет провести только морфологический анализ, который имеет ограничения: ряд характеристик является общим для разных ветвей живых организмов.

До сих пор самым древними грибами считались образцы возрастом около 460 миллионов лет. Теперь появился более ранний пример: остатки грибницы сохранились в породах, относящихся к периоду 715-810 миллионов лет назад. Окаменелости были найдены на территории современной Демократической Республики Конго и хранились в музее. 800 миллионов лет назад место находки было промежуточной областью между водой и сушей. По мнению ученых, грибная «прослойка» помогла растениям колонизировать поверхность планеты 500 миллионов лет назад.