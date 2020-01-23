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Наука

Первые грибы появились значительно раньше, чем считалось

Анастасия Баринова
23 января 2020
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Копринус рассеянный (Coprinus disseminatus)
Фото: Сергей Прокофьев
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Фото: Steeve Bonneville / Université Libre de Bruxelles
Ученые отодвинули возраст грибов на 300 миллионов лет.

Международная группа ученых под руководством специалистов Брюссельского университета изучала эволюцию грибов. Несмотря на то, что эти организмы входят в число древнейших на планете — известно о них до сих пор очень мало.

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На сегодняшний день идентифицировано только 2% видов грибов: их трудно найти среди ископаемых образцов, а затем отличить от других микроорганизмов. Дело в том, что окаменелости грибов исследуют на основе морфологии органических остатков, извлеченных из горных пород. При этом применяются агрессивные кислоты и кислые соли. Но такой метод наносит ущерб химии органических остатков и позволяет провести только морфологический анализ, который имеет ограничения: ряд характеристик является общим для разных ветвей живых организмов.

До сих пор самым древними грибами считались образцы возрастом около 460 миллионов лет. Теперь появился более ранний пример: остатки грибницы сохранились в породах, относящихся к периоду 715-810 миллионов лет назад. Окаменелости были найдены на территории современной Демократической Республики Конго и хранились в музее. 800 миллионов лет назад место находки было промежуточной областью между водой и сушей. По мнению ученых, грибная «прослойка» помогла растениям колонизировать поверхность планеты 500 миллионов лет назад.

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Steeve Bonneville / Université Libre de Bruxelles

Авторы применили новые методы анализа: спектроскопию с синхротронным излучением, конфокальную, флуоресцентную и электронную микроскопии. Это позволило рассмотреть органические остатки in situ, без химической обработки, и найти следы хитина — прочного соединения, которое содержится в клеточных стенках грибов. Также выяснилось, что организмы были эукариотами, то есть их клетки имели ядро.

«Это важное открытие побуждает пересмотреть временную шкалу эволюции организмов на Земле. Следующим шагом будет поиск в еще более древних породах – там могут находиться следы микроорганизмов, которые стоят у истоков животного царства», – Стив Бонневиль, координатор исследования.

Узнайте о светящихся грибах.