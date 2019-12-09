Первый в мире гибрид свиньи и обезьяны: опыт китайских ученых

Ученые продолжают искать пути создания простых и дешевых органов для пересадки человеку. Так появилось новое направление в медицине – ксенотрансплантация: трансплантация органов, тканей, клеток от организма одного биологического вида в организм другого биологического вида.
Среди прошлых успехов – появление гибридов (химер) с человеческими органами. Однако эти эксперименты не получили широкого развития из-за их этического аспекта.
Свой вариант предложили биологи из Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук под руководством Тана Хая (Tang Hai). В свиную бластоцисту внедрялись клетки макаки-крабоеда (лат. Macaca fascicularis) – близкого родственника человека. В опытах участвовало более 4000 свиней, прошедших процедуру экстракорпорального оплодотворения с использованием генетически модифицированных бластоцист.
Результатом этой кропотливой работы стало лишь десять беременностей, но только два поросенка оказались химерами. Их ткани содержали по одной клетке макаки на 1000-10000 клеток свиньи. Они располагались в сердце, печени, легких, селезенке и коже; в яичниках и других органах они обнаружены не были.
Exclusive: Two pigs engineered to have monkey cells born in China https://t.co/R7mUPcQzHU pic.twitter.com/DcTpcShNpM— New Scientist (@newscientist) December 8, 2019
Все новорожденные – как химеры, так и те, что не имели обезьяних клеток – умерли спустя несколько дней. Исследователи объясняют это осложнениями экстракорпорального оплодотворения: процедура, широко применяемая у людей, для свиней является новой и еще не отлажена.
Тем не менее биологи называют итоги своей работы большим прорывом: несмотря на низкое число беременностей и недостаточное содержание клеток в органах, полученные данные позволяют продолжать эксперименты и показывают направления для дальнейших исследований.