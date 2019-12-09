Первый в мире гибрид свиньи и обезьяны: опыт китайских ученых

Свой вариант предложили биологи из Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук под руководством Тана Хая (Tang Hai). В свиную бластоцисту внедрялись клетки макаки-крабоеда (лат. Macaca fascicularis) – близкого родственника человека. В опытах участвовало более 4000 свиней, прошедших процедуру экстракорпорального оплодотворения с использованием генетически модифицированных бластоцист.



Результатом этой кропотливой работы стало лишь десять беременностей, но только два поросенка оказались химерами. Их ткани содержали по одной клетке макаки на 1000-10000 клеток свиньи. Они располагались в сердце, печени, легких, селезенке и коже; в яичниках и других органах они обнаружены не были.