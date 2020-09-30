Первый в мире излечившийся от ВИЧ умер от лейкемии

В 2011 году американец Тимоти Браун, известный как «берлинский пациент», избавился от ВИЧ после лечения и стал первым в мире человеком, излечившимся от вируса.

Тимоти Рей Браун заболел по крайней мере в 1995 году — тогда ему поставили диагноз в Германии. Спасение от инфекции пришло в 2007 году, когда у Брауна обнаружили лейкемию. Ему потребовалась пересадка костного мозга, и для для лечения лейкемии ВИЧ-положительному Тимоти Брауну пересадили стволовые клетки от доноров с генетической мутацией, присутствующей менее чем у одного процента европейцев.

Эту мутацию называют CCR5Δ32, и она определяет устойчивость к ВИЧ. Мутация связана с геном CCR5, кодирующим рецептор, с которым связывается вирус иммунодефицита человека при проникновении в клетку. Если в этом гене отсутствует небольшой участок (это и есть мутация), то белок получится дефектным, у вируса не выйдет присоединиться к клетке, и человек не заразится.

Это сработало: Браун излечился сначала от лейкемии, а через три года лечащие врачи подтвердили, что даже без антиретровирусной терапии вирусные частицы в крови Брауна не обнаружились. Став первым в мире человеком, излечившимся от ВИЧ, Тимоти Рей Браун основал собственный фонд во имя борьбы с инфекцией. Однако в 2019 году он сообщил о том, что его лейкемия вернулась спустя 12 лет. В этот раз опухоль добралась до его спинного и головного мозга, и 29 сентября 2020 года «берлинский пациент» скончался.