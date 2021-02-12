Песни финвалов помогают в сейсмических исследованиях

Куна и Набелек изучали землетрясения с помощью сети из 54 океанических сейсмометров, установленных вдоль трансформного разлома (это такой тип границ литосферных плит, вдоль которых происходит преимущественно сдвиг соседних плит относительно друг друга) в зоне Бланко, примерно в 150 км от побережья Орегона.

Они отметили сильные сигналы на сейсмометрах, которые коррелировали с присутствием финвалов в этом районе. Сигналы китов отражаются от поверхности дна океана. Часть энергии от этих звуков передается через землю в виде сейсмической волны. Далее эта волна проходит через океаническую кору, где она отражается и преломляется под океаническим осадком.

Когда волны регистрируются сейсмометром, они могут предоставить информацию, которая позволяет исследователям оценить и нанести на карту структуру земной коры. Используя серию песен китов, записанных тремя сейсмометрами, исследователи смогли точно определить местоположение кита и использовать вибрации от песен для создания изображений слоев океанической коры.

Ученые используют информацию об этих слоях, чтобы узнать больше о физике землетрясений в регионе, в том числе о том, как ведут себя отложения. Землетрясения встряхивают отложения, вытесняя воду и ускоряя осаждение наносов.