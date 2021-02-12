Песни финвалов помогают в сейсмических исследованиях
Песни финвалов (Balaenoptera physalus) можно использовать для создания сейсмических изображений океанической коры, предоставляя ученым новую альтернативу традиционным съемкам. К такому выводу пришли исследователи во главе с Вацлавом Куной из Университета штата Орегон.
Ученые сообщают, что громкие и далеко разносящиеся под водой песни финвалов содержат сигналы, которые отражаются от земной коры и преломляются в зависимости от формы отложений и твердых слоев породы под ними. Эти сигналы, записанные сейсмометрами на дне океана, можно использовать для определения толщины слоев, а также получения другой информации, относящейся к сейсмическим исследованиям.
Куна и Набелек изучали землетрясения с помощью сети из 54 океанических сейсмометров, установленных вдоль трансформного разлома (это такой тип границ литосферных плит, вдоль которых происходит преимущественно сдвиг соседних плит относительно друг друга) в зоне Бланко, примерно в 150 км от побережья Орегона.
Они отметили сильные сигналы на сейсмометрах, которые коррелировали с присутствием финвалов в этом районе. Сигналы китов отражаются от поверхности дна океана. Часть энергии от этих звуков передается через землю в виде сейсмической волны. Далее эта волна проходит через океаническую кору, где она отражается и преломляется под океаническим осадком.
Когда волны регистрируются сейсмометром, они могут предоставить информацию, которая позволяет исследователям оценить и нанести на карту структуру земной коры. Используя серию песен китов, записанных тремя сейсмометрами, исследователи смогли точно определить местоположение кита и использовать вибрации от песен для создания изображений слоев океанической коры.
Ученые используют информацию об этих слоях, чтобы узнать больше о физике землетрясений в регионе, в том числе о том, как ведут себя отложения. Землетрясения встряхивают отложения, вытесняя воду и ускоряя осаждение наносов.
Нынешний традиционный метод построения изображений земной коры может быть дорогостоящим, а получение разрешений на исследования может быть затруднено, поскольку работа включает использование пневматических пушек, отмечает Набелек. Изображения, созданные с использованием песен китов, менее инвазивны, хотя в целом имеют более низкое разрешение.
«Данные по песням китов полезны, но они не заменят стандартные методы целиком. Этот метод полезен для исследования океанической коры Земли там, где стандартные методы научных исследований недоступны», — говорит Набелек.
Финвалы являются близкими родственниками синих китов (Balaenóptera músculus) и вторыми по размерам животными планеты. Взрослые особи, обитающие в Северном полушарии, достигают в длину от 18 до 24 метров, в Южном полушарии финвалы несколько крупнее – от 20 до 27 метров в длину.
Международный союз охраны природы относит финвала к уязвимым видам.