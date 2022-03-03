Рейтинг@Mail.ru

авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Пирамиду Хеопса просканируют космическими лучами

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Исследователи намерены узнать, как возводилось знаменитое сооружение.

Ученые из Египта, США и Великобритании собираются просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе, которую также называют пирамидой Хеопса. Цель исследования, получившего название Explore the Great Pyramid (EGP или «Исследуй великую пирамиду») — детально рассмотреть все помещения внутри знаменитого сооружения.

Великую пирамиду в Гизе возвели около 4,5 тысяч лет назад: на ее строительство ушло около 27 лет и примерно 2,3 миллиона каменных блоков. Почти четыре тысячи лет гробница из известняка и гранита высотой в 138 метров оставалась самым высоким рукотворным сооружением в мире. Пирамида Хеопса считается первым и единственным «чудом света», сохранившимся до наших дней.

Для изучения внутренней структуры пирамиды специалисты собираются применить так называемую мюонную томографию. Это специальные космические лучи, при помощи которых создаются трехмерные модели. Подобные технологии для исследования пирамиды Хеопса применялись и ранее, но нынешние аппараты будут гораздо мощнее своих предшественников.

«Мы планируем взять телескопы, чувствительность которых в 100 раз выше, чем у оборудования, недавно использовавшегося в Великой пирамиде. Эти мюоны смогут проникнуть практически во все углы и впервые дать истинное томографическое изображение такого большого сооружения», — рассказали представители EGP.

При помощи сверхмощных космических лучей ученые собираются узнать, как древние строители возводили пирамиду Хеопса, получить снимки в высоком разрешении и многое другое. Непосредственная дата начала миссии EGP пока не объявлена.

В монастыре в Переславле-Залесском обнаружили тайные комнаты

В монастыре в Переславле-Залесском обнаружили тайные комнаты

Ранее Министерство древностей Египта сообщило о сенсационных находках в пирамиде Хеопса. Инфракрасная термография показала наличие у основания гробницы необъяснимых пустот. 

Читайте также

Пирамиду Хеопса просканируют космическими лучами

Звездное небо марта: астрономический прогноз

Час силовых тренировок в неделю снижает риск смерти на 20%

Этот российский амурозавр мог сломать запястье во время спаривания

Создана самая маленькая батарейка в мире

Рекомендации

Снежинка

Зимнее путешествие на автомобиле: 10 главных советов от эксперта
Вопросительный знак, вопрос

Как хорошо ты знаешь Красную книгу? Тест