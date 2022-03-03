Пирамиду Хеопса просканируют космическими лучами

Исследователи намерены узнать, как возводилось знаменитое сооружение.

Ученые из Египта, США и Великобритании собираются просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе, которую также называют пирамидой Хеопса. Цель исследования, получившего название Explore the Great Pyramid (EGP или «Исследуй великую пирамиду») — детально рассмотреть все помещения внутри знаменитого сооружения.

Великую пирамиду в Гизе возвели около 4,5 тысяч лет назад: на ее строительство ушло около 27 лет и примерно 2,3 миллиона каменных блоков. Почти четыре тысячи лет гробница из известняка и гранита высотой в 138 метров оставалась самым высоким рукотворным сооружением в мире. Пирамида Хеопса считается первым и единственным «чудом света», сохранившимся до наших дней.

Для изучения внутренней структуры пирамиды специалисты собираются применить так называемую мюонную томографию. Это специальные космические лучи, при помощи которых создаются трехмерные модели. Подобные технологии для исследования пирамиды Хеопса применялись и ранее, но нынешние аппараты будут гораздо мощнее своих предшественников.

«Мы планируем взять телескопы, чувствительность которых в 100 раз выше, чем у оборудования, недавно использовавшегося в Великой пирамиде. Эти мюоны смогут проникнуть практически во все углы и впервые дать истинное томографическое изображение такого большого сооружения», — рассказали представители EGP.

При помощи сверхмощных космических лучей ученые собираются узнать, как древние строители возводили пирамиду Хеопса, получить снимки в высоком разрешении и многое другое. Непосредственная дата начала миссии EGP пока не объявлена.

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Ранее Министерство древностей Египта сообщило о сенсационных находках в пирамиде Хеопса. Инфракрасная термография показала наличие у основания гробницы необъяснимых пустот.