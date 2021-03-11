Планета воды: новые доказательства того, какой была Земля в древности

Согласно новому анализу свойств мантии Земли за ее долгую историю, весь мир когда-то был покрыт огромным океаном с крохотными островками суши в нем (или вовсе без них). По сути, наша планета была очень мокрым большим камнем в космосе.

Исследователи под руководством планетолога Джунцзе Донга из Гарвардского университета, выяснили, что минералы глубоко внутри мантии медленно поглощали океаны древней Земли, оставив нам в итоге ту Землю, какой мы ее знаем.

«Мы рассчитали объем хранения воды в твердой мантии Земли в зависимости от ее температуры. Мы обнаружили, что объем накопления воды в горячей ранней мантии мог быть меньше, чем то количество воды, которое удерживается в мантии Земли сегодня. Поэтому лишняя вода могла находиться на поверхности ранней Земли и образовывать более крупные океаны», — пишут авторы работы.