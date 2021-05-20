Пластик превратили в ингредиенты для топлива всего за час

Ученые из Университета штата Вашингтон (WSU) разработали инновационный способ превращения самого популярного в мире пластика, полиэтилена, в ингредиенты для реактивного топлива и другие жидкие углеводородные продукты. Они уверены, что это открытие упростит и сделает более экономичным повторное использование пластмасс.

Исследователи Хунфэй Линь и Чухуа Цзя описали новый процесс, который более энергоэффективен, чем существующие методы, и занимает около часа. Они использовали переходный металл рутений как часть катализатора наряду с гексаном для разрушения полиэтилена — наиболее часто производимого полимера, в основном используемого в упаковке.

Процесс оказался высокоэффективным: до 90% пластика превращалось в жидкое топливо и смазочные материалы. Это происходило при температуре около 220 °C.