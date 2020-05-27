По Арктике гуляют шарики из мха. Ими движет что-то неизвестное

Изучив сам ледник, исследователи установили, что движение мха не связано с уклоном льда, преобладающими ветрами или направлением солнечного света. Ученые отмечают, что есть еще какая-то невидимая загадочная сила, направляющая шарики в определенную сторону, и этом может стать интересным вопросом для следующих исследований.

«Мы не смогли объяснить направление движения моховых шариков, учитывая физическую поверхность ледника (то есть направление спуска), интенсивность абляции льда и закономерности солнечного излучения. Таким образом, кажется, что пока неизвестная внешняя сила влияет на движение на Рут Глейшер», — заключают авторы работы.

В исследовании говорится, что изученные шарики из мха являются одним из из немногих источников питательных веществ для беспозвоночных организмов, таких как ногохвостки (Collembola), тихоходки (Tardigrada) и нематоды (Nematoda).

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