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Наука

По Арктике гуляют шарики из мха. Ими движет что-то неизвестное

Михаил Сысоев
27 мая 2020
Шарики из мха в Арктике
Фото: Tim Bartholomaus / twitter.com
Ученые пока не смогли определить закономерность их передвижений.

Многочисленные колонии шариков из мха были замечены на арктических ледниках уже десятилетия назад, однако до сих пор ни одно исследование не пыталось объяснить, что контролирует стадное, скоординированное движение этих загадочных растений. 

Чтобы попытаться получить ответы на эти вопросы, ученые из Университета Айдахо проанализировали движение мха на леднике Рут Глейшер на Аляске. 

«Эти яйцевидные конгломераты грязи и мха встречаются только на некоторых поверхностях ледника и обеспечивают ключевые места обитания для колонизации беспозвоночных», — авторы исследования.

Четырехлетнее наблюдение показало, что шарики из мха движутся все вместе в определенных направлениях. Их средняя скорость составляет около 2,5 сантиметров в день. При этом, их движение каким-то образом скоординировано: они двигались с определенной скоростью в одном направлении, а затем все вместе меняли вектор передвижения.

Изучив сам ледник, исследователи установили, что движение мха не связано с уклоном льда, преобладающими ветрами или направлением солнечного света. Ученые отмечают, что есть еще какая-то невидимая загадочная сила, направляющая шарики в определенную сторону, и этом может стать интересным вопросом для следующих исследований.

«Мы не смогли объяснить направление движения моховых шариков, учитывая физическую поверхность ледника (то есть направление спуска), интенсивность абляции льда и закономерности солнечного излучения. Таким образом, кажется, что пока неизвестная внешняя сила влияет на движение на Рут Глейшер», — заключают авторы работы.

В исследовании говорится, что изученные шарики из мха являются одним из из немногих источников питательных веществ для беспозвоночных организмов, таких как ногохвостки (Collembola), тихоходки (Tardigrada) и нематоды (Nematoda).

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