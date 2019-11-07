Почему человеческое тело никогда по-настоящему не исчезает

«Мертвых на самом деле не бывает» — это утверждение верно для криминалистики и археологии. Хоть люди и считают, что после смерти человек вскоре разлагается, в действительности человеческое тело может существовать сотни или даже тысячи лет.

Как минимум в 2600 году до нашей эры египтяне умели сохранять тела мертвых в виде мумий — так, что они сохраняются и до наших дней. Однако человеческие останки могут сохраняться и без специального воздействия человека. Примером тому служат найденные тела древних людей в Южной Америке, где бактериальный распад замедлен из-за особенностей климата. Еще одно место, подходящее для консервации мертвецов, — сухие и холодные пещеры, наподобие гротов Шмерлинга в Бельгии, где впервые были обнаружены кости неандертальцев.