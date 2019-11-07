Почему человеческое тело никогда по-настоящему не исчезает

«Мертвых на самом деле не бывает» — это утверждение верно для криминалистики и археологии. Хоть люди и считают, что после смерти человек вскоре разлагается, в действительности человеческое тело может существовать сотни или даже тысячи лет.
Как минимум в 2600 году до нашей эры египтяне умели сохранять тела мертвых в виде мумий — так, что они сохраняются и до наших дней. Однако человеческие останки могут сохраняться и без специального воздействия человека. Примером тому служат найденные тела древних людей в Южной Америке, где бактериальный распад замедлен из-за особенностей климата. Еще одно место, подходящее для консервации мертвецов, — сухие и холодные пещеры, наподобие гротов Шмерлинга в Бельгии, где впервые были обнаружены кости неандертальцев.
Сегодня в «зоне смерти» на горе Эверест находятся тела сотен погибших альпинистов, пытавшихся достичь вершины. Их ярко окрашенные куртки до сих пор видны среди скал и напоминают альпинистам об опасности. При этом разложение тел остановилось из-за сильного холода. Но даже когда тела разлагаются полностью, следы жизни в них все еще можно обнаружить. Разложение начинается почти сразу после смерти с прекращением нормальных функций организма и началом действия внутренних бактерий. Эти процессы приводят к разрушению тканей человеческого тела. Как только мягкие ткани полностью разложились, от человека остается лишь скелет, остающийся нетронутым в течение многих лет.
В течение жизни человека его скелет изменяется как по форме, так и по химическому составу в зависимости от диеты, окружающей среды и повседневной деятельности. Для археологов и антропологов, зубы и кости — настоящий архив с данными жизни человека от младенчества и до момента смерти.
Возможность идентифицировать тело часто зависит от количества оставшихся мягких тканей и их состояния. Однако условия окружающей среды, которые могут очень хорошо сохранять мягкие ткани, например, кислые торфяники, могут полностью разрушить твердые ткани. Подобный пример можно встретить на знаменитом погребальном корабле «Саттон Ху» в Саффолке, где кислые почвы полностью разрушили кости погибших, но сохранили органические формы тел в виде теней на песке.
Даже горение не полностью разрушает тело. Температура в современных крематориях может достигать более тысячи градусов Цельсия, однако скелет человека сохраняется почти полностью. Пепел, выдаваемый близким, является результатом работы кремулятора — устройства, измельчающего кости. Исследования в Помпеях и Геркулануме доказывают также, что скелеты могут сохраниться даже после мощнейшего извержения вулкана.
Научные разработки позволяют извлекать информацию даже из мельчайших фрагментов и следов человеческого тела. Изучив ДНК эсперты могут установить личность человека даже из миллиграмма его измельченной кости. Пол человека можно определить по анализу пептидов — основного компонента белков — взятых из почти невидимой частицы зубной эмали.