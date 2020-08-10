Почему исчезли первые животные планеты? Ответ на вопрос будут искать российские ученые

История современной биосферы ведет свой отсчет с «кембрийского взрыва», стремительного увеличения разнообразия организмов в кембрийский период (примерно 530 млн лет назад), когда появились представители почти всех основных групп животных, населяющих планету по сей день. Примерно за 100 миллионов лет до этого Земля вышла из состояния «глубокой заморозки». Зажатый между этими двумя событиями эдиакарский период является самым загадочным интервалом геологической летописи.

Населявшая планету в то время эдиакарская биота представляла собой группу загадочных мягкотелых организмов, в основном, имевших сложную складчатую структуру поверхности. По мнению многих палеонтологов, они являлись многоклеточными животными, но однозначно доказать это невозможно — эти животные вымерли, не оставив потомков.

В ходе нового исследования ученым предстоит выяснить, почему ископаемые остатки первых животных неожиданно исчезают из геологической летописи. Пока что считается, что это могло произойти по нескольким причинам: в результате природной катастрофы (гипотеза массового вымирания) или же из-за биологических факторов (гипотеза биологического замещения), связанных с эволюцией и появлением новых типов экологических взаимодействий (хищничества, переработки осадка и конкуренции за пищевые ресурсы).

Однако на этом отрезке геологической истории не зафиксировано ни природных катастроф (излияний базальтов или падения болидов), ни резких экосистемных перестроек. Поэтому не исключается вероятность того, что как такового вымирания организмов не было — вместо этого сменились условия, которые прежде отвечали за их сохранность.

Специалисты собираются провести комплексное изучение ископаемых остатков, изотопного состава вмещающих отложений и биомаркеров захороненного органического вещества, что позволит выяснить условия обитания во время «массового вымирания», а также попробовать воспроизвести это «массовое вымирание» экспериментальным путем. Для этого будут использованы модели древнейших организмов, распечатанные на 3D-принтере из разлагаемых биополимеров.

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН полагают, что нестабильные окислительно-восстановительные условия способствовали ранней литификации осадка (осадок затвердевал до того, как мягкие ткани начинали разлагаться), а стабилизация окислительно-восстановительных условий среды приводила к более позднему отвердению осадка, когда захороненные в нем организмы уже разложились. Специалисты надеются, что по результатам исследования проблему внезапного исчезновения эдиакарских мягкотелых организмов удастся решить.

Исследования планируется вести в нескольких точках. В частности, будут изучаться разрезы хатыспытской и туркутской свит Оленекского поднятия Сибири, разрезы никольской и ченчинской свит по реке Лене, разрез чернокаменской свиты по реке Сылвице западного склона Среднего Урала и разрезы венда юго-восточного Беломорья. Эти отложения богаты ископаемыми остатками эдиакарской фауны. Их изучение позволит специалистам составить наиболее объективную картину жизни и причин исчезновения мягкотелых организмов.