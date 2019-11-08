Почему комнатные растения не улучшают качество воздуха

Ученые из Дрексельского университета в Филадельфии провели критический анализ издававшихся за последние 30 лет исследований на тему пользы комнатных растений. Они пришли к выводу, что большинство этих работ способствовало широкому распространению заблуждения о том, что растения способствуют очистке воздуха внутри помещений.

Пример подобного исследования — эксперимент, проведенный NASA в 1989 году для исследования возможности растений фильтровать канцерогенные вредные вещества на космических станциях. Растение было помещено в воздухонепроницаемую камеру размером меньше кубического метра. Авторы работы заявили, что оно удалило до 70% токсичных загрязнителей в воздухе.

Инженер-эколог Дрексельского университета Майкл Уоринг замечает, что небольшая герметичная камера разительно отличается от среды внутри больших зданий. По его мнению, исследования NASA, как и многие другие, значительно выдернуты из контекста реалий. Авторы новой работы подсчитали эффективность растений по показателю CADR — коэффициенту подачи чистого воздуха (англ. Clean air delivery rate). Они выяснили, что даже небольшая форточка, открытая на несколько минут, очищает воздух в помещении значительно эффективнее, чем комнатное растение.