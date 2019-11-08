Почему комнатные растения не улучшают качество воздуха
Ученые из Дрексельского университета в Филадельфии провели критический анализ издававшихся за последние 30 лет исследований на тему пользы комнатных растений. Они пришли к выводу, что большинство этих работ способствовало широкому распространению заблуждения о том, что растения способствуют очистке воздуха внутри помещений.
Пример подобного исследования — эксперимент, проведенный NASA в 1989 году для исследования возможности растений фильтровать канцерогенные вредные вещества на космических станциях. Растение было помещено в воздухонепроницаемую камеру размером меньше кубического метра. Авторы работы заявили, что оно удалило до 70% токсичных загрязнителей в воздухе.
Инженер-эколог Дрексельского университета Майкл Уоринг замечает, что небольшая герметичная камера разительно отличается от среды внутри больших зданий. По его мнению, исследования NASA, как и многие другие, значительно выдернуты из контекста реалий. Авторы новой работы подсчитали эффективность растений по показателю CADR — коэффициенту подачи чистого воздуха (англ. Clean air delivery rate). Они выяснили, что даже небольшая форточка, открытая на несколько минут, очищает воздух в помещении значительно эффективнее, чем комнатное растение.
Исследователи утверждают, что в доме площадью 140 квадратных метров пара распахнутых окон повышает качество воздуха столь же эффективно, как если бы на каждом квадратном метре помещения росли 680 домашних растений. Вряд ли это можно назвать рациональным использованием жилплощади.
По мнению Уоринга, это исследование не только конкретизирует практическую пользу комнатных растений, но и демонстрирует важность правильно интерпретировать результаты экспериментов.