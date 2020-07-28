Лабораторных мышей не интересует секс с дикими особями

Австралийские ученые поставили эксперимент (2014), целью которого было выяснить: насколько появившиеся в лабораторных стенах домовые мыши способны адаптироваться к естественной среде обитания. Важнейшим вопросом в рамках этой задачи была их репродуктивная функция.

Домовая мышь очень плодовита; ее беременность длится до 21 дня, и за год мышь способна принести от 5 до 14 приплодов. В рамках эксперимента грызуны были выпущены на свободу, а результаты подводились через 20 недель.

Как оказалось, уже третье поколение мышей, появившееся в неволе, на воле, в основном, продолжит спариваться только между собой: лишь 17% потомства лабораторных мышей появилось на свет от «дикого» партнера. Подавляющее же большинство, 83%, имело обоих родителей, выращенных в лаборатории.

Это открытие, с одной стороны, позволяет понять инстинкты животных, выросших «в четырех стенах». С другой же стороны, оно практически ставит крест на многочисленных программах по воспроизведению исчезающих видов. Ученые поясняют, что в случае, когда искусственным путем воспроизводятся виды, которых в природе уже не осталось — программы остаются достаточно эффективны, хотя бы ввиду отсутствия альтернатив.

Однако если в природу выпускаются виды, представители которых еще сохранились — смешанного потомства ожидать не следует. А это означает, что лабораторные особи, продолжая скрещиваться только друг с другом, не внесут вклада в разнообразие генетического материала.

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