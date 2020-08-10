Почему лишь 10% людей – левши? Вот что известно ученым

Процент левшей примерно одинаков в любой точке нашей планеты, и ученые годами пытаются понять, с чем связано то, что левши и правши не рождаются с соотношением 50×50.

Некоторые эксперты предполагают, что за это ответственно социальное сотрудничество, которое развивалось на протяжении тысячелетий и привело к доминированию правшей. Другими словами, когда сообщества действуют вместе — с точки зрения обмена инструментами и жизненными пространствами — выгодно использовать одну и ту же руку.

Другие предполагают, что это связано с устройством полушарий мозга: левая половина контролирует правую сторону тела, а правая половина контролирует левую сторону тела. Считается, что, если мозг большинства людей использует левое полушарие для управления речью и мелкой моторикой, это смещение приводит к тому, что правая рука также становится доминирующей.

Одной из наиболее распространенных гипотез, объясняющих редкость леворукости, связана с генетической мутацией, которая могла произойти в далеком прошлом человечества, сместив языковые центры мозга в левое полушарие и привело к преобладанию праворукости. Исследователь Аласдер Уилкинс выдвинул эту теорию еще в 2011 году.