Почему лишь 10% людей – левши? Вот что известно ученым

Процент левшей примерно одинаков в любой точке нашей планеты, и ученые годами пытаются понять, с чем связано то, что левши и правши не рождаются с соотношением 50×50.
Некоторые эксперты предполагают, что за это ответственно социальное сотрудничество, которое развивалось на протяжении тысячелетий и привело к доминированию правшей. Другими словами, когда сообщества действуют вместе — с точки зрения обмена инструментами и жизненными пространствами — выгодно использовать одну и ту же руку.
Другие предполагают, что это связано с устройством полушарий мозга: левая половина контролирует правую сторону тела, а правая половина контролирует левую сторону тела. Считается, что, если мозг большинства людей использует левое полушарие для управления речью и мелкой моторикой, это смещение приводит к тому, что правая рука также становится доминирующей.
Одной из наиболее распространенных гипотез, объясняющих редкость леворукости, связана с генетической мутацией, которая могла произойти в далеком прошлом человечества, сместив языковые центры мозга в левое полушарие и привело к преобладанию праворукости. Исследователь Аласдер Уилкинс выдвинул эту теорию еще в 2011 году.
И хотя генетика играет большую роль в определении руки, это не весь ответ. Родители-левши с большей вероятностью будут иметь детей-левшей, чем родители-правши, но в целом у них все равно больше детей правшей.
Исследователи пытались определить, какие именно гены повышают шансы стать левшой. В 2019 году анализ 400 000 индивидуальных записей выявил первые генетические области, связанные с руками. Другие исследования также показывают, что существуют десятки генов, которые играют роль в определении того, будем ли мы писать левой рукой или правой.
Другие исследования связывают такие факторы, как уровень эстрогена и положение при рождении, с разным уровнем леворукости и праворукости. Приводится много соображений, и исследователям трудно связать их все вместе. Это означает, что пока невозможно точно сказать, почему вы родились левшой или правшой, но ученые явно работают над поиском ответа.
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