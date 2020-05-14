Почему перуанцы — один из самых низкорослых народов в мире?

Известно, что почти 4000 распространенных вариаций ДНК влияют на рост, причем каждая из них провоцирует изменение роста в сторону его увеличения или уменьшения примерно на миллиметр. Но вариант гена, обнаруженный почти у 5 процентов перуанцев, уменьшает рост в среднем на 2,2 сантиметра.

Это самое большое влияние на рост, зарегистрированное на сегодняшний день для общей версии гена. Некоторые редкие вариации в ДНК оказывают гораздо большее влияние на рост, но они, как правило, обнаруживаются менее чем у 1 процента людей.

Люди, которые несут две копии обнаруженного учеными генного варианта — по одной унаследованной от каждого родителя — в среднем примерно на 4,4 сантиметра ниже, чем в среднем люди без такого генного варианта. Находка частично объясняет, почему перуанский народ является одним из самых низкорослых в мире. Мужчины в среднем вырастают до 165,3 см, а женщины — до 152,9 см.