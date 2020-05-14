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Наука

Почему перуанцы — один из самых низкорослых народов в мире?

National Geographic Россия
14 мая 2020
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Фото: Saurabh Thakur / flickr.com
Ученые нашли вариант гена, отвечающий за эту особенность.

Известно, что почти 4000 распространенных вариаций ДНК влияют на рост, причем каждая из них провоцирует изменение роста в сторону его увеличения или уменьшения примерно на миллиметр. Но вариант гена, обнаруженный почти у 5 процентов перуанцев, уменьшает рост в среднем на 2,2 сантиметра.

Это самое большое влияние на рост, зарегистрированное на сегодняшний день для общей версии гена. Некоторые редкие вариации в ДНК оказывают гораздо большее влияние на рост, но они, как правило, обнаруживаются менее чем у 1 процента людей.

Люди, которые несут две копии обнаруженного учеными генного варианта — по одной унаследованной от каждого родителя — в среднем примерно на 4,4 сантиметра ниже, чем в среднем люди без такого генного варианта. Находка частично объясняет, почему перуанский народ является одним из самых низкорослых в мире. Мужчины в среднем вырастают до 165,3 см, а женщины — до 152,9 см.

Вариант находится в гене, известном как фибриллин-1, или FBN1, который продуцирует белок, участвующий в формировании кости, соединительной ткани, кожи и других тканей. Некоторые редкие вариации FBN1 приводят к синдрому Марфана, заболеванию, при котором люди становятся высокими, имеют удлиненные конечности и склонны к расстройствам сердца и другим проблемам со здоровьем.

«Но те 5 процентов перуанцев, которые имеют [этот общий вариант], не имеют никаких патологий», — говорит статистик-генетик Самира Аскари из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.

Аскари и его коллеги нашли доказательства того, что естественный отбор благоприятствовал варианту низкого роста, хотя неясно, какое именно эволюционное преимущество он дает перуанцам.

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