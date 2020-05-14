Почему перуанцы — один из самых низкорослых народов в мире?

Известно, что почти 4000 распространенных вариаций ДНК влияют на рост, причем каждая из них провоцирует изменение роста в сторону его увеличения или уменьшения примерно на миллиметр. Но вариант гена, обнаруженный почти у 5 процентов перуанцев, уменьшает рост в среднем на 2,2 сантиметра.
Это самое большое влияние на рост, зарегистрированное на сегодняшний день для общей версии гена. Некоторые редкие вариации в ДНК оказывают гораздо большее влияние на рост, но они, как правило, обнаруживаются менее чем у 1 процента людей.
Люди, которые несут две копии обнаруженного учеными генного варианта — по одной унаследованной от каждого родителя — в среднем примерно на 4,4 сантиметра ниже, чем в среднем люди без такого генного варианта. Находка частично объясняет, почему перуанский народ является одним из самых низкорослых в мире. Мужчины в среднем вырастают до 165,3 см, а женщины — до 152,9 см.
#Art and #Science. Native Peruvians are among the shortest people on earth. They have attracted both artistic and scientific interest. #Genomics Irving Penn. 1948. Cuzco Children, Peru. Platinum-palladium print flush-mounted to aluminum.https://t.co/v7GsHJ30BQ pic.twitter.com/SqdYMBg9MU— Dan (((Graur))) (@DanGraur) June 3, 2018
Вариант находится в гене, известном как фибриллин-1, или FBN1, который продуцирует белок, участвующий в формировании кости, соединительной ткани, кожи и других тканей. Некоторые редкие вариации FBN1 приводят к синдрому Марфана, заболеванию, при котором люди становятся высокими, имеют удлиненные конечности и склонны к расстройствам сердца и другим проблемам со здоровьем.
«Но те 5 процентов перуанцев, которые имеют [этот общий вариант], не имеют никаких патологий», — говорит статистик-генетик Самира Аскари из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.
Аскари и его коллеги нашли доказательства того, что естественный отбор благоприятствовал варианту низкого роста, хотя неясно, какое именно эволюционное преимущество он дает перуанцам.
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