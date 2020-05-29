Почему при стрессе тянет на сладкое

Специалисты центра Monell Chemical Senses в Филадельфии провели исследование на лабораторных мышах, подвергая их стрессовым ситуациям. Это резко повышало секрецию гормонов глюкокортикоидов, которые, в свою очередь, активировали рецепторы, расположенные на вкусовых клетках.

Наиболее высокий уровень глюкокортикоидов был обнаружен во вкусовых клетках Tas1r3, которые чувствительны к сладкому. При этом в состоянии стресса у подопытных мышей уровень гормонов был на 77% выше, чем у мышей, находящихся в состоянии покоя.

Глюкокортикоиды – это стероидные гормоны, продуцируемые корой надпочечников. Их уровень в крови резко повышается при стрессе, травмах, кровопотерях, шоковых состояниях, что является одним из механизмов адаптации организма к стрессу.