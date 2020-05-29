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Наука

Почему при стрессе тянет на сладкое

Анастасия Баринова
29 мая 2020
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Фото: Pixabay
«Виновниками» такого поведения являются гормоны глюкокортикоиды.

Специалисты центра Monell Chemical Senses в Филадельфии провели исследование на лабораторных мышах, подвергая их стрессовым ситуациям. Это резко повышало секрецию гормонов глюкокортикоидов, которые, в свою очередь, активировали рецепторы, расположенные на вкусовых клетках.

Наиболее высокий уровень глюкокортикоидов был обнаружен во вкусовых клетках Tas1r3, которые чувствительны к сладкому. При этом в состоянии стресса у подопытных мышей уровень гормонов был на 77% выше, чем у мышей, находящихся в состоянии покоя.

Глюкокортикоиды – это стероидные гормоны, продуцируемые корой надпочечников. Их уровень в крови резко повышается при стрессе, травмах, кровопотерях, шоковых состояниях, что является одним из механизмов адаптации организма к стрессу.

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Известно, что глюкокортикоиды повышают системное артериальное давление, повышают чувствительность миокарда и стенок сосудов, стимулируют эритропоэз в костном мозге и так далее: все это позволяет организму успешнее бороться со сложными ситуациями. Но связь этих гормонов и вкусовых рецепторов ранее изучена не была.

Вместе с тем, новое исследование объясняет лишь желание человека «заесть» стрессовую ситуацию сладостями. Но на улучшение настроения сладкое никак не влияет: соответствующие доказательства немногим ранее привели американские психологи.

Посмотрите на неловкий момент во время драки жирафов.

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