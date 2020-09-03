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Наука

Почему у роющих актиний разное количество щупалец?

Анастасия Крутикова
03 сентября 2020
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Nematostella vectensis
Фото: Smithsonian Environmental Research Center
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Фото: Nat Commun 11, 4399 (2020) / doi.org/10.1038/s41467-020-18133-0
Оказывается, все дело в рационе.

В литоральной зоне юго-восточного побережья Англии и побережья Северной Америки обитают необычные морские анемоны вида Nematostella vectensis. От других актиний своего отряда, которые ведут сидячий и не особо подвижный образ жизни, эти стрекающие отличаются роющими повадками: они умеют закапываться в толщу донных осадков. Эти морские актинии стали в науке главным модельным объектом для изучения молекулярной биологии и биологии развития стрекающих, а в 2007 году ученые даже полностью секвенировали их геном.

Теперь исследователи обратили внимание на щупальца этого вида морских анемонов. У всех животных организмов количество конечностей обычно определено генетически, но вот Nematostella vectensis могут задорно шевелить в воде как восемью, так и 16 (и больше) щупальцами. 

Оказывается, количество конечностей у анемонов зависит от количества еды, которую они поглощают. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Nature Communications. Для этого биологи изучили более 1000 особей актиний. Выяснилось, что рост новых щупалец может продолжаться в течение всей взрослой жизни при наличии достаточного количества пищи.

«Дело не только в размере животного», — отмечает автор исследования. Появление новых щупалец связано с относительным изменением роста особи, а не с их абсолютным размером. — «Вы можете найти мелких актиний, у которых больше щупалец, чем у более крупных представителей вида».

Если бы такой механизм отращивания конечностей срабатывал у людей, то мы бы обрастали руками и ногами в течение всей жизни, просто хорошо питаясь. 

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1 и 2 фазы развития щупалец актиний Nematostella vectensis
Фото: Nat Commun 11, 4399 (2020) / doi.org/10.1038/s41467-020-18133-0
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3 фаза развития щупалец у актиний Nematostella vectensis
Фото: Nat Commun 11, 4399 (2020) / doi.org/10.1038/s41467-020-18133-0

Как отмечают авторы работы, это открытие демонстрирует показывают неожиданную пластичность развития щупалец у актиний в постэмбриональный периоде, что необычно для животных. 

Посмотрите на актиний и другую любопытную подводную фауну у берегов Австралии. 

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