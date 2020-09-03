Почему у роющих актиний разное количество щупалец?

В литоральной зоне юго-восточного побережья Англии и побережья Северной Америки обитают необычные морские анемоны вида Nematostella vectensis. От других актиний своего отряда, которые ведут сидячий и не особо подвижный образ жизни, эти стрекающие отличаются роющими повадками: они умеют закапываться в толщу донных осадков. Эти морские актинии стали в науке главным модельным объектом для изучения молекулярной биологии и биологии развития стрекающих, а в 2007 году ученые даже полностью секвенировали их геном.

Теперь исследователи обратили внимание на щупальца этого вида морских анемонов. У всех животных организмов количество конечностей обычно определено генетически, но вот Nematostella vectensis могут задорно шевелить в воде как восемью, так и 16 (и больше) щупальцами.

Оказывается, количество конечностей у анемонов зависит от количества еды, которую они поглощают. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Nature Communications. Для этого биологи изучили более 1000 особей актиний. Выяснилось, что рост новых щупалец может продолжаться в течение всей взрослой жизни при наличии достаточного количества пищи.