Почему вымерли мамонты в Северной Евразии

К гибели животных могло привести тяжелое нарушение обмена веществ.

Причиной вымирания шерстистых мамонтов в Северной Евразии могло быть тяжелое нарушение обмена веществ. К такому выводу пришли специалисты из России и других стран, нашедшие у животных редкую патологию — отверстия в остистых отростках позвонков.

Позвонки с этими следами обнаружили в 19 месторождениях с остатками древних животных. При этом деструктивные изменения нашли у мамонтов всех возрастных групп в конце ледникового периода. По мнению завлабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Сергея Лещинского, скорее всего к этой патологии привела алиментарная остеофистрофия — ее, в свою очередь, вызвало хроническое минеральное голодание.

«Этиология этого заболевания обычно связана с недостатком или избытком в геохимических ландшафтах макро- и микроэлементов, что через корм и воду ведет к тяжелому нарушению обмена веществ», — рассказал Лещинский.

Палеонтологи считают, что непосредственной причиной костного поражения у мамонтов могло стать нарушение минерального питания из-за дефицита и дисбаланса Ca, Mg, Na, P, Co, Cu, I, Se и других элементов.

В конце плейстоцена в Северной Евразии проходило окисление геохимических ландшафтов — разрыв абиотических связей в условиях резко меняющейся среды обитания. Из-за этого мамонты испытывали геохимический стресс.

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Ученые не в первый раз пытаются узнать причину исчезновения мамонтов. Так, в 2015 году американские специалисты предположили, что угрозы со стороны человека заставляли животных быстрее взрослеть — поэтому популяция не справилась с вызовом.

А в 2020 году международный коллектив исследователей пришел к выводу, что, живя на ограниченной территории, мамонты скрещивались с близкими родственниками, что привело к вырождению вида.

Между тем, в ноябре 2021 года международная команда ученых и предпринимателей объявила о создании компании Colossal по генетическому возрождению шерстистого мамонта. Вымершими животными планируется в будущем заселить Восточную Сибирь.