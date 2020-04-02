Почему вымерли пещерные медведи?

Пещерные медведи (Ursus spelaeus), растительноядные здоровяки, вес которых мог достигать целой тонны, вымерли 24 000 лет назад во время последнего ледникового максимума (времени, когда ледовый покров достигал наибольших значений).

Ученые предполагают, что основной причиной исчезновений пещерных медведей стало истощение запасов пищи из-за смены климата, однако загадка заключается в том, почему близкородственным бурым медведям (Ursus arctos) удалось выжить в тех же условиях.

Алехандро Перес-Рамос из Университета Малаги в Испании и его коллеги сделали компьютерную томографию черепов четырех вымерших пещерных медведей и восьми видов живых медведей, включая бурых, и использовали их для компьютерного моделирования того, как эти млекопитающие пережевывали пищу.

Они обнаружили, что у пещерных медведей были придаточные пазухи носа (околоносвые синусы), которые формировали их черепа таким образом, что они могли жевать только задними зубами. Исследователи утверждают, что по этой причине животные не смогли перейти на употребление мяса в условиях истощения растительной пищи, поскольку употребление мяса обычно требует использования передних резцов и клыков. Большие пазухи попросту не позволили медведят адаптироваться к новой диете во время сильного похолодания.