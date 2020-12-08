Под дном океана при температуре выше точки кипения обнаружена жизнь

Геохимическая экспедиция, обнаружившая организмы в экстремальных условиях, проводилась в 2016 году. Она была организована Японским агентством морских наук и технологий и немецким центром морских и экологических наук MARUM при Бременском университете. Результаты исследования двухмесячной экспедиции будут опубликованы в журнале Science.

Ученые обнаружили 40 000 различных типов микроорганизмов в образцах керна из 40 участков по всему миру. Один из таких участков находился в Нанкайском желобе у побережья Японии, где глубоководное научное судно Chinkyu пробурило яму глубиной 1180 метров, чтобы достичь отложений, где температура достигает 120 градусов Цельсия.

«Мы нашли химические доказательства того, что микроорганизмы используют органический материал в отложениях, что позволяет им выжить», — говорят ученые.

По их словам, исследование может указывать на возможность существования жизни в суровых условиях на других планетах. Отложения, которые залегают глубоко под дном океана, представляют собой более чем суровую среду обитания. Температура и давление здесь неуклонно повышаются с увеличением глубины.

Глубинная биосфера все еще недостаточно изучена, и это вызывает фундаментальные вопросы: где находятся границы жизни и какие факторы ее определяют? Чтобы изучить, как высокие температуры влияют на жизнь в глубинной биосфере с низким энергопотреблением, необходимо обширное глубоководное бурение, отмечают исследователи.