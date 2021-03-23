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Наука

Под Тихим океаном нашли новый тип базальта

23 марта 2021
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Фото: EXP 351 Science Team
Он сформировался в результате извержений в «Огненном кольце» океана.

Международная группа исследователей обнаружила ранее неизвестную форму базальта после бурения дна Тихого океана.

Открытие предполагает, что извержения на дне океана, происходящие из мантии Земли, были даже более горячими и объемными, чем считалось ранее.

«В эпоху, когда мы справедливо восхищаемся открытиями, сделанными в результате освоения космоса, наши результаты показывают, что на нашей собственной планете еще предстоит сделать много находок. Извлеченные нами породы существенно отличаются от уже известных пород. Фактически, они могут отличаться от известных базальтов так же, как земные базальты отличаются от базальтов на Луне», — Иван Савов, соавтор исследования из Института геофизики и тектоники в Лидсе.

Недавно обнаруженный на дне океана базальт отличается от известных горных пород как своим химическим, так и минеральным составом. О его существовании ранее не было известно, потому что за миллионы лет не было сформировано никаких новых отложений. В результате новый тип базальта оказался погребенным глубоко под осадками на дне океана.

Чтобы найти новую породу, исследовательская группа на борту судна JOIDES «Resolution» установила свое буровое оборудование на дно океана на глубине 6 км в бассейне Амами Санкаку — примерно в 1000 км к юго-западу от вулкана Фудзи в Японии.

Исследователи пробурили примерно 1,5 км океанского дна и извлекли образцы, подобные которым никогда ранее не попадали в руки ученым. Регион, где проходило исследование, является частью так называемого «Огненного кольца», — тихоокеанского вулканического пояса в виде подковы, известного регулярными извержениями и землетрясениями. Он простирается примерно на 40 000 км вокруг Тихого океана и, как считается, начал формироваться не менее 50 миллионов лет назад.

«Базальт — один из самых распространенных типов горных пород на Земле. Мы искали базальт, который образовался во время ранних извержений Огненного кольца», — Иван Савов.
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Извержения, в результате которых был образован недавно обнаруженный базальт, были очень широко распространенными (охватывая территории размером с Западную Европу) и произошли в относительно короткие геологические сроки — 1-2 миллиона лет.

По словам Савова, теперь, когда мы знаем, где и как формируется этот тип горных пород, можно ожидать, что другие породы, образовавшиеся в результате извержений на дне океана, будут повторно исследованы и потенциально изменят наше понимание образования базальта.

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