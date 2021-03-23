Под Тихим океаном нашли новый тип базальта

Недавно обнаруженный на дне океана базальт отличается от известных горных пород как своим химическим, так и минеральным составом. О его существовании ранее не было известно, потому что за миллионы лет не было сформировано никаких новых отложений. В результате новый тип базальта оказался погребенным глубоко под осадками на дне океана.

Чтобы найти новую породу, исследовательская группа на борту судна JOIDES «Resolution» установила свое буровое оборудование на дно океана на глубине 6 км в бассейне Амами Санкаку — примерно в 1000 км к юго-западу от вулкана Фудзи в Японии.

Исследователи пробурили примерно 1,5 км океанского дна и извлекли образцы, подобные которым никогда ранее не попадали в руки ученым. Регион, где проходило исследование, является частью так называемого «Огненного кольца», — тихоокеанского вулканического пояса в виде подковы, известного регулярными извержениями и землетрясениями. Он простирается примерно на 40 000 км вокруг Тихого океана и, как считается, начал формироваться не менее 50 миллионов лет назад.