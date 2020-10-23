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Наука

Под Тихим океаном нашли затерянную тектоническую плиту

National Geographic Россия
23 октября 2020
По словам ученых, она объясняет происхождение вулканов в северной части Тихого океана.

Существование тектонической плиты, которая получила необычное название плита Воскрешения («Resurrection»), долгое время вызывало споры среди геофизиков. Однако согласно новой реконструкции, край скалистой плиты находится вдоль древнего вулканического пояса вдоль Аляски, а около 60 миллионов лет назад она была частью верхнего слоя Земли на территории современной Канады. 

«Вулканы образуются на границах тектонических плит, и чем больше у вас плит, тем больше вулканов. Вулканы также влияют на изменение климата. Поэтому когда вы пытаетесь смоделировать Землю и понять, как изменился климат <...> вам нужно узнать, сколько вулканов было на Земле», — Джонни Ву, геолог и ведущий автор исследования из Хьюстонского университета.

Ву и его коллега, докторант по геологии Хьюстонского университета Спенсер Фустон, использовали компьютерную модель земной коры, чтобы «развернуть» движение тектонических плит с раннего кайнозоя, геологической эры, которая началась 66 миллионов лет назад. Геофизикам уже было известно, что в то время в Тихом океане было две плиты — плита Кула и плита Фараллон.

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Реконструкция тектонических плит западной части Северной Америки 60 миллионов лет назад, показывающая субдукцию трех ключевых тектонических плит: Кула, Фараллон и Воскресение.
Фото: University of Houston
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Трехмерная блок-схема Северной Америки, показывающая томографическое изображение мантии
Фото: University of Houston

Однако обсуждалось и возможное существование третьей плиты. Поскольку к востоку от прежнего местоположения этих плит на территории нынешних Аляски и Вашингтона присутствует много магмы, некоторые геофизики утверждали, что в головоломке был недостающий фрагмент — плита, которую они назвали плитой Воскрешения. Эта магма осталась позади из-за вулканической активности на краю плиты.

Все эти плиты давно погрузились под земную кору в процессе, называемом субдукцией. Ву и Фустон использовали компьютерную реконструкцию, чтобы «отменить» эту субдукцию, виртуально подняв плиты на поверхность и изменив их движение. Сделав это, они обнаружили, что плита Воскрешения действительно вписывается в общую картину.

«Когда эта древняя тектоническая плита "поднялась" на поверхность и была реконструирована, оказалось, что она хорошо сочетается с древними вулканическими поясами в штате Вашингтон и на Аляске, обеспечивая давно напрашивающуюся связь между древним Тихим океаном и геологическими исследованиями Северной Америки», — заключает Ву.

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