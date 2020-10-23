Под Тихим океаном нашли затерянную тектоническую плиту

Однако обсуждалось и возможное существование третьей плиты. Поскольку к востоку от прежнего местоположения этих плит на территории нынешних Аляски и Вашингтона присутствует много магмы, некоторые геофизики утверждали, что в головоломке был недостающий фрагмент — плита, которую они назвали плитой Воскрешения. Эта магма осталась позади из-за вулканической активности на краю плиты.

Все эти плиты давно погрузились под земную кору в процессе, называемом субдукцией. Ву и Фустон использовали компьютерную реконструкцию, чтобы «отменить» эту субдукцию, виртуально подняв плиты на поверхность и изменив их движение. Сделав это, они обнаружили, что плита Воскрешения действительно вписывается в общую картину.

«Когда эта древняя тектоническая плита "поднялась" на поверхность и была реконструирована, оказалось, что она хорошо сочетается с древними вулканическими поясами в штате Вашингтон и на Аляске, обеспечивая давно напрашивающуюся связь между древним Тихим океаном и геологическими исследованиями Северной Америки», — заключает Ву.