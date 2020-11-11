Подо льдами Гренландии нашли останки гигантского древнего озера

В прошлом году ученые сообщили об открытии более 50 озер под ледниковым щитом Гренландии. Они представляют из себя бассейны талой воды, застрявшие между коренной породой и ледяным покровом на поверхности.
Однако новая находка имеет другую природу. Это палеоозеро, вероятнее всего, образовалось тогда, когда льда в местности, где оно находилось, еще не было. Бассейн древнего озера давно высох и теперь полон осадочных отложений, накопленных на протяжении эонов — самых крупных геохронологических единиц длительностью в многие сотни миллионов и даже более миллиарда лет.
По словам исследователей, озеро, находившееся на месте обнаруженных следов бассейна, достигало площади около 7100 км2, а его глубина оценивается в 50-250 метров. Этот массивный водоем вмещал 580 кубических километров воды, питаясь сетью из 18 древних русел, вырезанных в прилегающей коренной породе на наклонном откосе к северу от озера.
Останки озера представляют огромный интерес для ученых, поскольку являются своеобразной капсулой времени, которая может дать много информации о климате в Гренландии сотни тысяч и миллионы лет назад.
Гигантское дно озера, получившего название «Бассейн Кэмп-Сенчури», было обнаружено в результате наблюдений, полученных в ходе миссии NASA Operation IceBridge, воздушной съемки полярных регионов мира.
Во время полетов над ледниковым щитом Гренландии команда нанесла на карту подледниковую геоморфологию подо льдом, используя ряд приборов, измеряющих радиолокационные, гравитационные и магнитные данные. Показания показали очертания гигантской рыхлой массы осадочного заполнения, состоящей из менее плотного материала, чем более твердая порода, окружающая эту массу.
Исследователи считают, что озеро образовалось в более теплые времена в результате смещения коренных пород из-за линии разлома под ними, которая сейчас неактивна. В качестве альтернативы ледниковые эрозии могли со временем сформировать форму бассейна.
Ученые рассчитывают в будущем добраться до отложений древнего озера. Однако из-за того, что верхняя часть древних пород находится на 1,8 километра ниже нынешней поверхности льда, бурение будет невероятно сложной задачей.
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