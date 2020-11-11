Подо льдами Гренландии нашли останки гигантского древнего озера

В прошлом году ученые сообщили об открытии более 50 озер под ледниковым щитом Гренландии. Они представляют из себя бассейны талой воды, застрявшие между коренной породой и ледяным покровом на поверхности.

Однако новая находка имеет другую природу. Это палеоозеро, вероятнее всего, образовалось тогда, когда льда в местности, где оно находилось, еще не было. Бассейн древнего озера давно высох и теперь полон осадочных отложений, накопленных на протяжении эонов — самых крупных геохронологических единиц длительностью в многие сотни миллионов и даже более миллиарда лет.

По словам исследователей, озеро, находившееся на месте обнаруженных следов бассейна, достигало площади около 7100 км2, а его глубина оценивается в 50-250 метров. Этот массивный водоем вмещал 580 кубических километров воды, питаясь сетью из 18 древних русел, вырезанных в прилегающей коренной породе на наклонном откосе к северу от озера.

Останки озера представляют огромный интерес для ученых, поскольку являются своеобразной капсулой времени, которая может дать много информации о климате в Гренландии сотни тысяч и миллионы лет назад.