Подтверждена новая кристаллическая структура льда

Запертые внутри льда молекулы значительно различаются в зависимости от давления и температуры, при которых они образуются. К настоящему времени нам известны три аморфных разновидности и 18 кристаллических модификаций льда, одни из которых возникают естественным образом, а другие наблюдаются только в лабораторных условиях.

Три года назад группа исследователей изменила одну из существующих ледяных структур, преобразовав ее в форму, которую они назвали льдом β-XV. Теперь члены этой команды определили его точную кристаллическую структуру, ответив на вопросы о том, как она образуется, и дали ей обозначение лед XIX.

Лед, который мы можем найти в морозилке, а также падающий с неба в виде снежинок и градин, является наиболее распространенным естественным льдом на Земле. Его обозначают как лед I, и его атомы кислорода расположены в гексагональной сетке.

Структура этого льда в значительной степени неупорядочена, и в лабораториях ученые могут создавать различные фазы льда, которые имеют гораздо более упорядоченные кристаллические решетки молекул, чем их неупорядоченные родительские формы.

Группа физиков-химиков из Университета Инсбрука в Австрии некоторое время работала с фазой льда VI. Это тетрагональный кристаллический лед, который образуется при охлаждении воды до −3 °C и давлении 1,1 ГПа.