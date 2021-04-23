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Наука

Подводные извержения оказались неожиданно мощными

Анастасия Баринова
23 апреля 2021
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Извержения вулканов глубоко под водой дают чрезвычайно мощный выброс энергии.

Когда дело доходит до изучения вулканической активности, специалисты уделяют больше внимания извержениям наземных вулканов, а вот аналогичные явления их подводных собратьев изучены недостаточно. Раньше считалось, что в результате извержений в океанах образуются лишь медленно движущиеся потоки лавы.

Ученые из Университета Лидса, проанализировав данные по северо-восточной части Тихого океана, обнаружили, что и под водой образуются целые шлейфы, которые переносят частицы вулканической породы – тефру. Специалисты установили, как она развеивается под водой и к каким последствиям приводит. 

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Nature Communications

Оказалось, что подводный пепел двигается сначала вверх, а затем распространяется на 5-7 километров, формируя горячий столп воды, богатой химическими веществами. Этот шлейф, или плюм, настолько велик, что воды хватило бы на 40 миллионов бассейнов олимпийского размера!

При этом температура воды значительно выше, чем в гидротермальных источниках срединно-океанических хребтов (их еще называют «черными курильщиками»).

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В процессе такого извержения высвобождение энергии происходит очень быстро: всего за несколько часов, и ее мощность составляет 1-2 тераватта – это невероятно много (грубо говоря, такого количества ТВт электроэнергии хватает в месяц целой Московской области).

С учетом скорости и температуры воды, объяснить такой мощности явление одной лишь расплавленной лавой нельзя. Ученые считают, что подводные извержения также высвобождают горячую жидкость из земной коры, и вместе с тефрой она составляет такие мегаплюмы. 

В дальнейшем планируется выяснить, как часто происходят столь мощные подводные извержения, и какое влияние они оказывают на климат и экосистемы Мирового океана.

Посмотрите, как на дне океана формируются подводные горячие зеркала. 

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