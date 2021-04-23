Подводные извержения оказались неожиданно мощными

Когда дело доходит до изучения вулканической активности, специалисты уделяют больше внимания извержениям наземных вулканов, а вот аналогичные явления их подводных собратьев изучены недостаточно. Раньше считалось, что в результате извержений в океанах образуются лишь медленно движущиеся потоки лавы.

Ученые из Университета Лидса, проанализировав данные по северо-восточной части Тихого океана, обнаружили, что и под водой образуются целые шлейфы, которые переносят частицы вулканической породы – тефру. Специалисты установили, как она развеивается под водой и к каким последствиям приводит.