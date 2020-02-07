Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 1940 лет

Водостоки города, построенные почти 2 300 лет назад, представляют собой сеть туннелей и дренажных каналов общей длиной 457 метров. Вход в туннели находится возле статуи Кентавра под Гражданским форумом, стоки ведут к Императорской вилле и проходят через Виа Марина.

Археологические работы в туннелях начались в 2018 году. Тогда же несколько групп исследователей пришли к выводу, что дренажная система надежна и до сих пор пригодна для использования.