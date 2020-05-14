Полет комара в замедленной съемке: видео

Международная группа ученых изучала аэродинамику полета комаров. Амплитуда взмаха их крыльев меньше, чем у других летающих насекомых, поэтому для того, чтобы подниматься и удерживаться в воздухе, им требуются особые способности.

Объектом исследования стал кулекс, или настоящий комар (Culex). Этот род насекомых насчитывает 1 216 видов; взрослый кулекс в длину достигает 4–10 мм. Крылья у комаров длинные и тонкие, а их угловой размах составляет всего 40°, что в два раза меньше, чем у пчел. Но при этом комары совершают около 800 взмахов в секунду, и этот показатель гораздо больше, чем у других насекомых сопоставимого размера.