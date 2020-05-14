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Наука

Полет комара в замедленной съемке: видео

Анастасия Баринова
14 мая 2020
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Фото: Bomphrey/Nakata/Phillips/Walker
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Фото: Joao Trindade/Flickr.com
Секреты создания столь нелюбимого всеми писка.

Международная группа ученых изучала аэродинамику полета комаров. Амплитуда взмаха их крыльев меньше, чем у других летающих насекомых, поэтому для того, чтобы подниматься и удерживаться в воздухе, им требуются особые способности.

Объектом исследования стал кулекс, или настоящий комар (Culex). Этот род насекомых насчитывает 1 216 видов; взрослый кулекс в длину достигает 4–10 мм. Крылья у комаров длинные и тонкие, а их угловой размах составляет всего 40°, что в два раза меньше, чем у пчел. Но при этом комары совершают около 800 взмахов в секунду, и этот показатель гораздо больше, чем у других насекомых сопоставимого размера.

Ученые из Оксфорда и других научных учреждений изучали механизм полета комаров. Съемка велась при помощи восьми камер, каждая из которых записывала со скоростью 10 000 кадров в секунду. Затем на основе компьютерного моделирования была создана 3D-имитация полета комара, и это позволило раскрыть его секрет.

Выяснилось, что в конце каждого взмаха комар дополнительно еще и вращает крыло, что создает мощную вертикальную тягу по всей его длине. Эти аэродинамические принципы могут быть полезны инженерам при разработке летательных аппаратов.

Узнайте секрет приземления пчел.

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