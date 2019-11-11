Полет на орбиту «глазами» ракеты SpaceX: видео

Arabsat 6A был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy. После того, как она прошла сквозь атмосферу, обтекатели были сброшены вниз, успешно приземлились в океане и были возвращены. SpaceX прикладывает много усилий для возможностей повторного использования своих аппаратов, и этот запуск продемонстрировал, что работа идет в нужном направлении.



На одном из обтекателей была установлена видеокамера, и недавно компания обнародовала их: это позволяет увидеть Землю так, как ее «видит» ракета.