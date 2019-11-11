Полет на орбиту «глазами» ракеты SpaceX: видео

11 апреля 2019 года со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди был запущен геостационарный спутник связи Arabsat 6A. Он является частью проекта Starlink – системы околоземных спутников, которые компания SpaceX разрабатывает для для обеспечения широкополосного интернета, теле- и радиовещания, мобильной связи и других телекоммуникационных услуг.
Arabsat 6A был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy. После того, как она прошла сквозь атмосферу, обтекатели были сброшены вниз, успешно приземлились в океане и были возвращены. SpaceX прикладывает много усилий для возможностей повторного использования своих аппаратов, и этот запуск продемонстрировал, что работа идет в нужном направлении.
На одном из обтекателей была установлена видеокамера, и недавно компания обнародовала их: это позволяет увидеть Землю так, как ее «видит» ракета.
Оба обтекателя будут повторно использованы сегодня, 11 ноября, во время запуска 60 спутников Starlink на ракете-носителе Falcon 9 FT. Старт запланирован на 9:56 ET (17:56 мск); на сайте компании будет осуществляться прямая трансляция.