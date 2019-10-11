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Наука

Считалось, что полистирол разлагается за тысячи лет. Это совсем не так

11 октября 2019
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Полистирол
Фото: tohico / flickr.com
Редкая хорошая новость из мира пластикового загрязнения

Полистирол – это вид пенопласта, использующийся для изготовления уплотнителей и одноразовой посуды. Раньше считалось, что его физические свойства теряются при воздействии ультрафиолета, но теперь исследователи обнаружили схожий эффект и от солнечного света.

Повсеместно распространенный полистирол многими воспринимается практически «вечным». Однако эксперты, использующие имитирующую солнце лампу, обнаружили, что его можно медленно разлагать химически, с выделениями органического углерода и небольшого количества CO2. Исследователи утверждают, что власти, запрещающие или ограничивающие использование пластиковых материалов, могут и не владеть всей информацией об этом.

«Политики зачастую воспринимают полистирол как не исчезающий из окружающей среды материал. Этим они и оправдывают свои запреты», — Коллин Уорд, морской химик Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), Массачусетс, США.

Повсеместно распространенный пластик, часто используемый для упаковочных материалов, контейнеров для фаст-фуда и одноразовых стаканчиков, был впервые обнаружен в мусоре мирового океана в 1970-х годах.

Как и многие пластмассы на основе полимеров, при воздействии ультрафиолетового (УФ) компонента солнечного света полистирол постепенно желтеет и становится ломким. «Достаточно взглянуть на пластиковые игрушки для детских площадок, скамейки в парке или шезлонги, которые могут быстро обесцвечиваться», – говорит Уорд.

«Мы не говорим, что загрязнение планеты пластиком не столь вредоносно — просто стойкость полистирола в окружающей среде по факту меньше, чем мы считали. Тем не менее причинение вреда окружающей среде в течение десятилетий все еще возможно», — Коллин Уорд.

При предыдущих оценках скорости разрушения полистирола использовался другой набор предположений. Они часто фокусировались на воздействии микроорганизмов, поедающих пластик, а не на факторы вроде солнечного света.

Соавтор статьи и морской химик Крис Редди (также из ВОЗ) отметил, что пластик — это просто еще одна форма органического углерода. На данный момент учёные заявляют, что несколько применяемых методов указывали на один результат — солнечный свет может превратить полистирол в CO2. 