Считалось, что полистирол разлагается за тысячи лет. Это совсем не так
Полистирол – это вид пенопласта, использующийся для изготовления уплотнителей и одноразовой посуды. Раньше считалось, что его физические свойства теряются при воздействии ультрафиолета, но теперь исследователи обнаружили схожий эффект и от солнечного света.
Повсеместно распространенный полистирол многими воспринимается практически «вечным». Однако эксперты, использующие имитирующую солнце лампу, обнаружили, что его можно медленно разлагать химически, с выделениями органического углерода и небольшого количества CO2. Исследователи утверждают, что власти, запрещающие или ограничивающие использование пластиковых материалов, могут и не владеть всей информацией об этом.
Повсеместно распространенный пластик, часто используемый для упаковочных материалов, контейнеров для фаст-фуда и одноразовых стаканчиков, был впервые обнаружен в мусоре мирового океана в 1970-х годах.
Как и многие пластмассы на основе полимеров, при воздействии ультрафиолетового (УФ) компонента солнечного света полистирол постепенно желтеет и становится ломким. «Достаточно взглянуть на пластиковые игрушки для детских площадок, скамейки в парке или шезлонги, которые могут быстро обесцвечиваться», – говорит Уорд.
При предыдущих оценках скорости разрушения полистирола использовался другой набор предположений. Они часто фокусировались на воздействии микроорганизмов, поедающих пластик, а не на факторы вроде солнечного света.
Соавтор статьи и морской химик Крис Редди (также из ВОЗ) отметил, что пластик — это просто еще одна форма органического углерода. На данный момент учёные заявляют, что несколько применяемых методов указывали на один результат — солнечный свет может превратить полистирол в CO2.