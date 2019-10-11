Считалось, что полистирол разлагается за тысячи лет. Это совсем не так

Полистирол – это вид пенопласта, использующийся для изготовления уплотнителей и одноразовой посуды. Раньше считалось, что его физические свойства теряются при воздействии ультрафиолета, но теперь исследователи обнаружили схожий эффект и от солнечного света.

Повсеместно распространенный полистирол многими воспринимается практически «вечным». Однако эксперты, использующие имитирующую солнце лампу, обнаружили, что его можно медленно разлагать химически, с выделениями органического углерода и небольшого количества CO2. Исследователи утверждают, что власти, запрещающие или ограничивающие использование пластиковых материалов, могут и не владеть всей информацией об этом.