Польша строит забор в Беловежской пуще. Белоруссия обратилась в Совет Европы

В белорусском Минприроды считают, что строительство забора приведет к травмам или даже гибели зубров и других животных.

Минприроды Белоруссии обратилось в Совет Европы из-за ситуации со строительством забора в Беловежской пуще. Заповедник вместе с Западным Полесьем признан объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в настоящее время там, на границе с Польшей, возводятся искусственные заграждения из бетона, железа и колючей проволоки.

В Минприроды Белоруссии обеспокоены строительством забора в Пуще и пытаются привлечь к этой проблеме внимание международного сообщества. Поэтому глава ведомства Андрей Худык направил письмо в Совет Европы, в котором выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией на границе Республики Беларусь с Польшей.

«В письме содержится призыв инициировать перед Советом Европы рассмотрение вопросов проведения оперативного мониторинга данной ситуации, принятии мер, направленных на недопущение травмирования и гибели животных, а также на обеспечение свободного перемещения диких животных в целях обмена генофондом», — сообщили в Минприроды Белоруссии.

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По словам эколога Георгия Каваносяна, сегодня Беловежская пуща – это едва ли не единственное место в Европе, в котором сохранился реликтовый лес, и именно потому заповедник выбрали для восстановления популяции зубров. В первой половине XX века в Варшаве состоялась конференция, где было принято соответствующее решение – на тот момент в мире сохранилось всего около 38 зубров в частных зоопарках и заповедниках.

Георгий Каваносян эколог Задумка экологов восстановить популяцию удалась: сейчас в мире уже проживает порядка 8500 особей, только 1500 из них – в Беловежской пуще. То есть, солидный процент животных сосредоточен именно там. И поскольку животные не знают, что такое государственные границы, они считают всю эту территорию своим ареалом обитания. Если его разрезать на части, популяция будет сокращаться. Это ставит под угрозу все те усилия, которые были произведены биологами в течение последних почти 90 лет.

При этом, отмечает эколог, помимо зубров в Пуще проживает еще множество животных, которым необходим значительный ареал, чтобы прокормить себя. По мнению Каваносяна, сейчас белорусские экоактивисты должны сделать все возможное, чтобы не допустить строительства ограждений в заповеднике.