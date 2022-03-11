Польша строит забор в Беловежской пуще. Белоруссия обратилась в Совет Европы

В белорусском Минприроды считают, что строительство забора приведет к травмам или даже гибели зубров и других животных.
Минприроды Белоруссии обратилось в Совет Европы из-за ситуации со строительством забора в Беловежской пуще. Заповедник вместе с Западным Полесьем признан объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако в настоящее время там, на границе с Польшей, возводятся искусственные заграждения из бетона, железа и колючей проволоки.
В Минприроды Белоруссии обеспокоены строительством забора в Пуще и пытаются привлечь к этой проблеме внимание международного сообщества. Поэтому глава ведомства Андрей Худык направил письмо в Совет Европы, в котором выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией на границе Республики Беларусь с Польшей.
«В письме содержится призыв инициировать перед Советом Европы рассмотрение вопросов проведения оперативного мониторинга данной ситуации, принятии мер, направленных на недопущение травмирования и гибели животных, а также на обеспечение свободного перемещения диких животных в целях обмена генофондом», — сообщили в Минприроды Белоруссии.
По словам эколога Георгия Каваносяна, сегодня Беловежская пуща – это едва ли не единственное место в Европе, в котором сохранился реликтовый лес, и именно потому заповедник выбрали для восстановления популяции зубров. В первой половине XX века в Варшаве состоялась конференция, где было принято соответствующее решение – на тот момент в мире сохранилось всего около 38 зубров в частных зоопарках и заповедниках.
Георгий Каваносян
эколог
При этом, отмечает эколог, помимо зубров в Пуще проживает еще множество животных, которым необходим значительный ареал, чтобы прокормить себя. По мнению Каваносяна, сейчас белорусские экоактивисты должны сделать все возможное, чтобы не допустить строительства ограждений в заповеднике.
Беловежская пуща — наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который в доисторические времена произрастал на территории Европы. До наших дней древний лес сохранился в относительно нетронутом состоянии лишь в Беловежском регионе на территории современных Белоруссии (150 тысяч гектаров) и Польши (60 тысяч гектаров).
В Беловежской пуще выделены четыре функциональные зоны с различным природоохранным режимом: заповедная зона, зона регулируемого пользования, рекреационная и хозяйственная зоны. Вокруг лесного массива также существует охранная (буферная) полоса.
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