Как выглядел древний житель Омского Прииртышья: реконструкция

Кулайская историко-культурная общность была распространена на достаточно большой территории — Среднее и Нижнее Приобье и прилегающие территории Западной Сибири — довольно продолжительное время (середина I тыс. до н. э. — середина I тыс. н. э.). Несмотря на это данных, позволяющих охарактеризовать физический облик ее населения, очень мало. Скорее всего, это объясняется природно-климатическими условиями, культурными особенностями и специфики погребальной обрядности.

Восполнить имеющийся пробел помог череп, найденный на святилище городища Большой Лог. Исследователи установили, что он принадлежал мужчине 40–50 лет, типичному представителю кулайской культуры.

«Полученное изображение представляет собой портрет зрелого мужчины с высоким широким лицом, наклонным лбом, широкими скулами и невыступающим подбородком. Нос высокий, широкий, с прямым профилем и приподнятым кончиком, имеет слабую асимметрию, верхняя складка века нависает на внешние углы глаз. Рот небольшой, губы средней толщины, — пишут ученые. — Морфологические особенности данного индивида полностью вписываются в параметры изменчивости, характерной именно для населения кулайской историко-культурной общности. В его морфологическом типе прослеживаются как европеоидная, так и монголоидная компоненты».

Кроме того, на черепе обнаружены два отверстия, являющиеся, как показало исследование, посмертными трепанациями. «Отсутствие следов заживления свидетельствует, что манипуляции проводились на отделенном от тела черепе, на котором отсутствовали мягкие ткани. Характер расположения искусственных отверстий, возможно, указывает на использование черепа в ритуально-магических действиях», — пишут исследователи. Полученные данные о внешности мужчины с Большого Лога не противоречат сделанному ранее выводу о его сходстве с кулайской женщиной из Усть-Полуя.

Подготовлено по материалам статьи «Краниологическая находка на святилище кулайского городища Большой Лог в Омске», А. Н. Багашев, С. М. Слепченко, Е. А. Алексеева, А. В. Слепцова, Институт проблем освоения Севера СО РАН, Вестник археологии, антропологии и этнографии 2 (37), 2017.

Nat-geo.ru благодарит сибирское отделение Академии наук за предоставление материала.