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Наука

Последнее в году солнечное затмение покажет нам «огненное кольцо»

Анастасия Баринова
24 декабря 2019
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Фото: NASA/Hinode/XRT
Жители Азии, Австралии и Африки смогут его увидеть 26 декабря.

26 декабря произойдет редкое астрономическое явление, полюбоваться на которое стоило бы всем ценителям космической краоты: кольцеобразное затмение Солнца. Это пятое и последнее затмение в 2019 году после двух солнечных (6 января частное и 2 июля полное) и двух лунных (21 января полное и 17 июля частное).

Максимальная фаза затмения (0,97) начнется в 8:17 мск и продлится 3 минуты 40 секунд. Лучшие места для наблюдений – Индия, Сингапур, Филиппины, Саудовская Аравия, частично Африка и Австралия, но небольшие фазы можно будет увидеть и в России, на крайнем юго-востоке Европейской части, а также юге Сибири и на Дальнем Востоке. В России наибольшая фаза затмения составит 0,41 и будет видна на восходе Солнца, на юге Дагестана.

По астрономической классификации, кольцеобразным называется затмение, когда в его момент Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и тогда конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее. Визуально Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе Солнце закрывается Луной, но вокруг спутника видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

В год на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений, из которых не более двух – полные или кольцеобразные. В среднем за сто лет происходит 237 солнечных затмений, из которых 160  – частные, 63  – полные, 14 – кольцеобразные. А следующее затмение, лунное, произойдет 10 января 2020 года, но оно будет полутеневым: Луна проходит область полутени Земли. Это явление совсем не зрелищное – от обычного полнолуния невооруженным глазом его не отличить.

Узнайте о других астрономических событиях, произошедших в декабре.