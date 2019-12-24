Последнее в году солнечное затмение покажет нам «огненное кольцо»

26 декабря произойдет редкое астрономическое явление, полюбоваться на которое стоило бы всем ценителям космической краоты: кольцеобразное затмение Солнца. Это пятое и последнее затмение в 2019 году после двух солнечных (6 января частное и 2 июля полное) и двух лунных (21 января полное и 17 июля частное).



Максимальная фаза затмения (0,97) начнется в 8:17 мск и продлится 3 минуты 40 секунд. Лучшие места для наблюдений – Индия, Сингапур, Филиппины, Саудовская Аравия, частично Африка и Австралия, но небольшие фазы можно будет увидеть и в России, на крайнем юго-востоке Европейской части, а также юге Сибири и на Дальнем Востоке. В России наибольшая фаза затмения составит 0,41 и будет видна на восходе Солнца, на юге Дагестана.



По астрономической классификации, кольцеобразным называется затмение, когда в его момент Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и тогда конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее. Визуально Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше Солнца в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе Солнце закрывается Луной, но вокруг спутника видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.