Появилась новая рекордно белая краска. Она отражает 98,1% света

В прошлом году ученые из Калифорнийского университета объявили о создании «супер белой» краски, которая отражает 98% процентов солнечного света. Она была создана на основе барита и политетрафторэтилена, также известного как тефлон.

Новая «супер белая» краска превзошла эти показатели – правда, ненамного. Над ее созданием работала группа ученых из Университета Пердью в Индиане. По словам изобретателей, использование краски для покрытия зданий должно существенно уменьшить нашу зависимость от кондиционеров.