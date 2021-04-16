Появилась новая рекордно белая краска. Она отражает 98,1% света

В прошлом году ученые из Калифорнийского университета объявили о создании «супер белой» краски, которая отражает 98% процентов солнечного света. Она была создана на основе барита и политетрафторэтилена, также известного как тефлон.
Новая «супер белая» краска превзошла эти показатели – правда, ненамного. Над ее созданием работала группа ученых из Университета Пердью в Индиане. По словам изобретателей, использование краски для покрытия зданий должно существенно уменьшить нашу зависимость от кондиционеров.
Работа команды основана на краске, которую они разработали в прошлом году, которая достигла показателя отражения света в 95,5%. Она была сделана на основе частиц карбоната кальция — химического соединения, содержащегося в меле, известняке и мраморе.
Для новой разработки команда, как и ученые из Калифорнийского университета, обратились к сульфату бария, который встречается в природе в виде минерального барита.
Диапазон различных размеров частиц сульфата бария позволяет краске рассеивать максимальное количество света, и чем больше сульфата бария добавлено, тем больше света может отражать краска. Однако чрезмерная концентрация этого вещества нарушает целостность краски, делая ее хрупкой и шелушащейся при высыхании.
Ученым удалось найти оптимальную на сегодняшний день концентрацию сульфата бария в акриловой среде — 60 процентов. Во время полевых испытаний команда обнаружила, что их окрашенная поверхность стабильно оставалась ниже температуры окружающей среды как минимум на 4,5 °C, достигая средней охлаждающей способности 117 Вт на квадратный метр.
Для сравнения: краска на основе карбоната кальция, созданная командой в прошлом году, имела температуру поверхности более чем на 1,7 °C ниже температуры окружающей среды в и охлаждающую способность 37 Вт на квадратный метр.
Ученые отмечают, что кондиционирование воздуха нагнетает тепло в атмосферу и способствует выбросам углекислого газа. Новые разработки белой краски, с ультравысокими показателями отражения света должны внести свой вклад в борьбу с изменением климата.