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Наука

Появилась новая рекордно белая краска. Она отражает 98,1% света

National Geographic Россия
16 апреля 2021
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Фото: Purdue University
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Фото: Purdue University
Предыдущий рекорд превышен на 0,1%.

В прошлом году ученые из Калифорнийского университета объявили о создании «супер белой» краски, которая отражает 98% процентов солнечного света. Она была создана на основе барита и политетрафторэтилена, также известного как тефлон.

Новая «супер белая» краска превзошла эти показатели – правда, ненамного. Над ее созданием работала группа ученых из Университета Пердью в Индиане. По словам изобретателей, использование краски для покрытия зданий должно существенно уменьшить нашу зависимость от кондиционеров.

«Если бы вы использовали эту краску для покрытия крыши площадью около 92,9 квадратных метров, то могли бы получить охлаждающую мощность в 10 киловатт. Это мощнее, чем центральные кондиционеры, используемые в большинстве домов», – Сюлин Жуань, соавтор разработки.

Работа команды основана на краске, которую они разработали в прошлом году, которая достигла показателя отражения света в 95,5%. Она была сделана на основе частиц карбоната кальция — химического соединения, содержащегося в меле, известняке и мраморе.

Для новой разработки команда, как и ученые из Калифорнийского университета, обратились к сульфату бария, который встречается в природе в виде минерального барита.

Диапазон различных размеров частиц сульфата бария позволяет краске рассеивать максимальное количество света, и чем больше сульфата бария добавлено, тем больше света может отражать краска. Однако чрезмерная концентрация этого вещества нарушает целостность краски, делая ее хрупкой и шелушащейся при высыхании.

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Ученым удалось найти оптимальную на сегодняшний день концентрацию сульфата бария в акриловой среде — 60 процентов. Во время полевых испытаний команда обнаружила, что их окрашенная поверхность стабильно оставалась ниже температуры окружающей среды как минимум на 4,5 °C, достигая средней охлаждающей способности 117 Вт на квадратный метр.

Для сравнения: краска на основе карбоната кальция, созданная командой в прошлом году, имела температуру поверхности более чем на 1,7 °C ниже температуры окружающей среды в и охлаждающую способность 37 Вт на квадратный метр.

Ученые отмечают, что кондиционирование воздуха нагнетает тепло в атмосферу и способствует выбросам углекислого газа. Новые разработки белой краски, с ультравысокими показателями отражения света должны внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

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