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Наука

Архитекторы неолита: в древнейшем храмовом комплексе мира выявили скрытый геометрический рисунок

Михаил Сысоев
13 мая 2020
Гёбекли-Тепе
Фото: Gil Haklay
Сложность комплекса Гёбекли-Тепе поразила ученых.

Гёбекли-Тепе («Пузатый холм») является древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире. Оно расположено в Юго-Восточной Анталии (Турция) и представляет собой каменные колонны круглой формы (концентрические окружности), число которых доходит до 20. Поверхность некоторых колонн покрыта рельефами. Возраст комплекса оценивается в 11 500 лет.

Комплекс известен археологам еще с 60-х годов прошлого века, но его изучение продолжается до сих пор. В новом исследовании ученые из Тель-Авивского университета и Управления древностей Израиля использовали архитектурный анализ, обнаружив, что «Пузатый холм» задумывался как единый архитектурный проект и создавался в соответствии с последовательным геометрическим рисунком.

«Гёбекли-Тепе — это археологическое чудо. Построенный неолитическими общинами 11 500–11 000 лет назад, комплекс имеет огромные круглые каменные сооружения и монументальные каменные колонны высотой до 5,5 м. Поскольку в то время не было никаких свидетельств земледелия или приручения животных, считается, что объект был построен охотниками-собирателями. Однако его архитектурная сложность весьма необычна», — Ави Гофер, соавтор исследования из Тель-Авивского университета.

Ученые провели компьютерный анализ геометрии построек Гёбекли-Тепе и выяснили, что центральные точки трех монументальных круглых сооружений комплекса, если соединить их между собой, формируют идеальный равносторонний треугольник, а объемы сооружения подчинены пространственной иерархии.  

Традиционно предполагалось, что определенные возможности и методы планирования, такие как использование геометрии и составление планов этажей, возникли намного позже, чем период, в течение которого был построен Гёбекли-Тепе.

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Gil Haklay

«Этот случай раннего архитектурного планирования может служить примером динамики культурных изменений в ранние периоды неолита. Самые важные и основные методы архитектурного планирования создавались в Леванте в периоды позднего эпипалеолита — как часть натуфийской культуры — и раннего неолита. Новые результаты показывают, что методы архитектурного планирования, абстрактные правила проектирования и организационные модели уже использовали люди, жившие в ту эпоху», — отмечает Гил Хаклай из Управления древностей Израиля.

Назначение Гёбекли-Тепе до сих пор остается предметом дискуссий в научном сообществе. Предполагается, что комплекс был объектом паломничества для людей, обитавших за сотни километров от него. Здесь происходили ритуальные действия и, возможно, жертвоприношения. По мнению психолога архитектуры Коллина Элларда, строительство комплекса преследовало не утилитарные, а магические цели. Эллард считает, что на колоннах были вырезаны изображения тотемов, целью которых было преодоление страха смерти. Согласно другой версии, Гёбекли-Тепе был задуман как место исцеления от болезней.

Все заключения относительно Гёбекли-Тепе пока носят предварительный характер, так как раскопки ведутся лишь на небольшой части его территории. Археологи считают, что исследования будут продолжаться еще около 50 лет.

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