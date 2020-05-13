Архитекторы неолита: в древнейшем храмовом комплексе мира выявили скрытый геометрический рисунок

«Этот случай раннего архитектурного планирования может служить примером динамики культурных изменений в ранние периоды неолита. Самые важные и основные методы архитектурного планирования создавались в Леванте в периоды позднего эпипалеолита — как часть натуфийской культуры — и раннего неолита. Новые результаты показывают, что методы архитектурного планирования, абстрактные правила проектирования и организационные модели уже использовали люди, жившие в ту эпоху», — отмечает Гил Хаклай из Управления древностей Израиля.

Назначение Гёбекли-Тепе до сих пор остается предметом дискуссий в научном сообществе. Предполагается, что комплекс был объектом паломничества для людей, обитавших за сотни километров от него. Здесь происходили ритуальные действия и, возможно, жертвоприношения. По мнению психолога архитектуры Коллина Элларда, строительство комплекса преследовало не утилитарные, а магические цели. Эллард считает, что на колоннах были вырезаны изображения тотемов, целью которых было преодоление страха смерти. Согласно другой версии, Гёбекли-Тепе был задуман как место исцеления от болезней.

Все заключения относительно Гёбекли-Тепе пока носят предварительный характер, так как раскопки ведутся лишь на небольшой части его территории. Археологи считают, что исследования будут продолжаться еще около 50 лет.

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