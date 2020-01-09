В XIX веке в шведской провинции Эстергётланд был найден рунический камень. Он был вмонтирован в стену храма, построенного семью веками ранее, но до того момента его просто не замечали.



Эта провинция впервые упоминается в труде «О происхождении и деяниях гетов» как «Остроготия». Обнаруженный камень датирован IX веком. Руны нанесены на пять сторон, и только нижняя, обращенная к земле, была чистой. Некоторые надписи повреждены, но в основном символы сохранились хорошо.

Прежде чем стать частью церковной стены, камень был погребальным: его установил скорбящий отец, потерявший сына. На это указывает фраза «О Вемуде говорят эти руны. Варин сложил их в честь павшего сына» (Eptir Vémóð/Vámóð standa rúnar þær. En Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son).