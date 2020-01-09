Предложена новая расшифровка текста на камне викингов из Река. Возможно, он предрекал климатическую катастрофу
В XIX веке в шведской провинции Эстергётланд был найден рунический камень. Он был вмонтирован в стену храма, построенного семью веками ранее, но до того момента его просто не замечали.
Эта провинция впервые упоминается в труде «О происхождении и деяниях гетов» как «Остроготия». Обнаруженный камень датирован IX веком. Руны нанесены на пять сторон, и только нижняя, обращенная к земле, была чистой. Некоторые надписи повреждены, но в основном символы сохранились хорошо.
Прежде чем стать частью церковной стены, камень был погребальным: его установил скорбящий отец, потерявший сына. На это указывает фраза «О Вемуде говорят эти руны. Варин сложил их в честь павшего сына» (Eptir Vémóð/Vámóð standa rúnar þær. En Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son).
В последующие века подобные камни нередко использовались в качестве строительного материала, но рунический камень из Рёка считается уникальным. Первые расшифровки текста показали, что он содержит утраченные фрагменты из скандинавской мифологии. В нем содержится упоминание короля остготов, и, кроме того, его руническая надпись, состоящая из 760 символов, является самой длинной из известных.
Текст, сопутствующий «некрологу», настолько разнообразен, что до сих пор вызывает много вопросов. По одной из гипотез, Варин посвятил надгробие исключительно своему сыну; надпись не имеет отношения к скандинавским сагам, а упоминания Тора и других богов можно сравнить с современным «Да хранит тебя Бог». Некоторые ученые считают, что камень был воздвигнут как напоминание о необходимости мести за гибель молодого человека, а описываемая в тексте битва могла быть ее причиной.
Есть сторонники версии о том, что камень демонстрировал могущество скорбящего семейства и его родословную. Наконец, самая смелая гипотеза связывает камень с жертвоприношением. По мнению ряда историков, Варин был уважаемым правителем своего времени. В IX веке в Швецию пришло христианство, и сын Варина по настоянию своей жены крестился. Возмущенный отец поклялся принести сына в жертву, чтобы вернуть расположение традиционных богов. Помимо исторических записей, позволяющих подобную трактовку, сторонники этой идеи подчеркивают, что на камне нанесено слово «feigian» («который скоро умрет») вместо «dauðan» («мертвый»).
Теперь же предложено еще одно прочтение загадочных надписей: группа специалистов из трех шведских университетов считает, что текст предупреждает о надвигающихся экстремальных холодах.
Переживая о смерти сына, отец задается глобальными вопросами о судьбе человека и его жизненном пути. Он также испытывает страх перед новым климатическим кризисом: в VI веке серия извержений вулканов повлияла на температурный режим, вызвала неурожаи, голод и массовую гибель жителей Скандинавского полуострова. Память об этих событиях передавалась из поколения в поколение и нашла отражение в мифологии – зловещие климатические знаки считались признаком наступления Рагнарёка.
Таким образом, упомянутые в тексте битвы не должны быть «прочитаны буквально»: отец говорит о «конфликте между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью». Эта интерпретация рунического текста стала возможна благодаря объединению нескольких дисциплин, включая филологию, археологию и историю религии.