Предметы шаманов, куклы мертвых, ритуальные полотенца: находки сибирских этнографов в 2020 году

Заведующая отделом этнографии ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук Елена Фёдоровна Фурсова рассказала о сакральных предметах и связанных с ними обычаях сибирских старообрядцев. «Наш институт — один из немногих академических центров в стране, где развиваются исследования по русской этнографии. Что касается исследования русских старожилов и переселенцев Сибири, мы, по сути, единственный центр за Уралом», — отметила исследовательница.

В этом году ученые работали не только в сельской местности, но и в Новосибирске. Последние 20—30 лет они занимаются антропологией спасения, поскольку идет снос старых деревянных домов. «Один из таких — дом старообрядческого наставника, на месте которого сейчас возведены многоэтажки, это микрорайон в районе улицы Гоголя. Сегодня ничего не напоминает о том, что когда-то там были деревянные постройки, где жили поколения людей с них мировоззрением и традиционной бытовой культурой. Мы беседуем с людьми, которые там жили. Основное внимание было сосредоточено на моленных домах, ведь немалая часть новониколаевцев и новосибирцев были старообрядцами», — добавила Елена Фёдоровна.

В Новосибирске до 2000-х годов существовала община беспоповцев-старообрядцев, где проповедовал Феодосий Васильев. Это одни из последних носителей, выходцы из Центральной России и Рязанской губернии. «Часть — столыпинские переселенцы и их потомки, часть попали сюда во времена коллективизации и Великой Отечественной войны. Кстати, моленные платки они повязывали именно так, как это делали в Центральной России: нароспуск, когда его подкалывают под подбородком, а вся спина закрыта платком», — уточняет Елена Фурсова.

Когда дом перестал функционировать, был брошен деревянный сундук с 37 полотенцами-рушниками. Они хранились для особых похоронно-поминальных ритуалов (погружение гроба в могильную яму, повязывание на надгробном кресте, в родительские или поминальные дни их вывешивали на иконы). По словам Елены Фёдоровны, последняя традиция сохранилась и до настоящего времени: «Кроме того, я думаю, что их хранили внуки и дети в память о своих бабушках и матерях, чтобы люди помнили о мастерстве этих рукодельниц».