Пресную воду в море ищут с помощью дрона

Европейские исследователи в конце 1700-х годов отмечали, что жители острова Пасхи пили прямо из моря. Не подвергая эти свидетельства сомнениям, ученые предположили, что речь может идти о выходах потоков пресной воды к береговой линии. Исследованием механизмов обеспечения островной общины пресной водой занималась научная группа из Бингемтонского университета.

На острове Пасхи (Рапа-Нуи) нет рек или ручьев, а три небольших кратерных озера в периоды засух пересыхают. Однако из-за особенностей рельефа дождевая вода на Рапа-Нуи немедленно опускается вниз через пористую почву и питает подземный водоносный горизонт. Затем она выходит в районе береговой линии, отличаясь по содержанию соли от океанской. Полностью пресной ее назвать нельзя, но она вполне пригодна для питья.

Исследователи установили, каким образом древние общины, населявшие остров Пасхи, использовали это перемещение водных масс. Помимо сбора дождевой воды, они строили «бассейновые колодцы», которые перехватывали поток из водоносного горизонта до того, как тот достигнет моря. Они также строили подводные дамбы в океане, чтобы предотвратить смешивание морской воды с пресной водой в местах просачивания. Благодаря этому выглядело, что люди «пили прямо из моря», хотя по факту они целенаправленно использовали участки с гарантированно пресной водой. Именно этим ученые объяснили расположение знаменитых статуй: они указывали на выход грунтовых вод.