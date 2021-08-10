Пресную воду в море ищут с помощью дрона

Европейские исследователи в конце 1700-х годов отмечали, что жители острова Пасхи пили прямо из моря. Не подвергая эти свидетельства сомнениям, ученые предположили, что речь может идти о выходах потоков пресной воды к береговой линии. Исследованием механизмов обеспечения островной общины пресной водой занималась научная группа из Бингемтонского университета.
На острове Пасхи (Рапа-Нуи) нет рек или ручьев, а три небольших кратерных озера в периоды засух пересыхают. Однако из-за особенностей рельефа дождевая вода на Рапа-Нуи немедленно опускается вниз через пористую почву и питает подземный водоносный горизонт. Затем она выходит в районе береговой линии, отличаясь по содержанию соли от океанской. Полностью пресной ее назвать нельзя, но она вполне пригодна для питья.
Исследователи установили, каким образом древние общины, населявшие остров Пасхи, использовали это перемещение водных масс. Помимо сбора дождевой воды, они строили «бассейновые колодцы», которые перехватывали поток из водоносного горизонта до того, как тот достигнет моря. Они также строили подводные дамбы в океане, чтобы предотвратить смешивание морской воды с пресной водой в местах просачивания. Благодаря этому выглядело, что люди «пили прямо из моря», хотя по факту они целенаправленно использовали участки с гарантированно пресной водой. Именно этим ученые объяснили расположение знаменитых статуй: они указывали на выход грунтовых вод.
Сопоставляя точки «просачиваний» с расположением статуй, исследователи каждый раз заходили в воду и вручную измеряли температуру и соленость каждые 10 метров. Это трудоемкая работа натолкнула ученых на идею применить дрон, оснащенный тепловизором. Руководитель проекта антрополог Роберт ДиНаполи поясняет, что спутниковые изображения эту задачу не решают: их разрешения не достаточно. Дрон же летает на меньших высотах, что позволяет получать точные и четкие данные.
Тепловизионные дроны уже хорошо себя зарекомендовали на Гавайях, где специалисты так же искали выходы вод на поверхность. Но будет ли этот способ работать в Рапа-Нуи, оставалось непонятным, поскольку здесь пресноводные шлейфы намного тоньше и слабее. Проверяя теорию, команда объединилась с физиками из Аризонского университета, и технология оказалась эффективной.
Были зафиксированы даже столь незначительные источники, какими располагает остров Пасхи. Искажение данных вызвали объекты, излучающие тепло, такие как раскаленные солнцем крыши или костер, но в целом результаты были названы удовлетворительными. На следующем этапе исследователи хотят понять, как прибрежные выходы реагируют на длительное отсутствие осадков.
Во время их последней экспедиции остров переживал многолетнюю засуху, в результате которой два кратерных озера высохли, а третье опустилось до минимального уровня. Но на «просачиваниях» это не отразилось, и это позволяет предположить, что когда вода уходит под землю после сильного дождя, она остается в водоносном горизонте в течение нескольких лет. ДиНаполи и его коллеги собираются установить, сколько времени требуется дождевой воде, чтобы добраться под землей до моря.