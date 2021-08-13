При занятиях медитацией мозг работает лучше

Миллионы людей во всем мире прибегают к медитации: кто-то практикует ее в качестве духовной практики, тогда как другие рассматривают ее как оздоровительную процедуру. Большинство людей уверенно говорит, что это помогает успокоить ум, переориентировать их мысли и верно расставить приоритеты. Ученые решили изучить этот эффект.
Новое исследование проведено специалистами Бингемтонского университета. В эксперименте, длившемся 8 недель, участвовало 10 студентов-добровольцев. Идея исследования возникла случайно в ходе беседы между двумя сотрудниками университета: доцентом Вэйин Дай (Weiying Dai) и доктором философии Джорджем Вайншенком (George Weinschenk).
Жена Вайншенка работала администратором в монастыре – североамериканской резиденции Далай-ламы, и там он научился медитировать.
Дай – специалист по картированию мозга и биомедицинской обработке изображений. Во время получения докторской степени в Университете Питтсбурга она отслеживала пациентов с болезнью Альцгеймера с помощью магнитно-резонансной томографии.
В разговоре с Вайншенком она усомнилась в каком-либо ощутимом эффекте от медитации, особенно за короткое время, но предположила, что истину можно установить с помощью приборов. Грант под соответствующее исследование был получен на осенний семестр 2017 года.
На базе Корнельского университета было проведено МРТ-сканирование мозга всех участников эксперимента. Со своей стороны Вайншенк научил студентов медитировать, посоветовал им практиковать это пять раз в неделю по 10 или 15 минут и попросил их вести дневник своей практики. Программа также включала занятия, посвященные культурному аспекту медитации и ее применению для оздоровления.
Уже по первым результатам анализа всех полученных данных выяснилось, что медитация позволяет быстрее переключаться между двумя общими состояниями сознания. Одно из них называется сеть пассивного режима работы мозга: она активизируется, когда человек не занят выполнением конкретной задачи, а отдыхает, «витает в облаках» или погружен в себя. Вторая – это так называемая дорсальная сеть внимания, отвечающая за взаимодействие с окружающим миром.
По данным других исследований, люди почти половину времени бодрствования проводят в мысленных «путешествиях», не думая о текущих задачах. Для возвращения в реальность требуется перенастроить мозг. У каждого человека эта скорость индивидуальна, но улучшить показатели можно с помощью медитации.
Дай и Вайншенк продолжают обработку собранного материала. Исследование имеет огромные практические перспективы: поскольку болезнь Альцгеймера и аутизм могут быть вызваны проблемами с дорсальной сетью внимания, Дай хочет найти пути использования медитации для облегчения этих состояний.
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