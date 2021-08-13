При занятиях медитацией мозг работает лучше

Миллионы людей во всем мире прибегают к медитации: кто-то практикует ее в качестве духовной практики, тогда как другие рассматривают ее как оздоровительную процедуру. Большинство людей уверенно говорит, что это помогает успокоить ум, переориентировать их мысли и верно расставить приоритеты. Ученые решили изучить этот эффект.

Новое исследование проведено специалистами Бингемтонского университета. В эксперименте, длившемся 8 недель, участвовало 10 студентов-добровольцев. Идея исследования возникла случайно в ходе беседы между двумя сотрудниками университета: доцентом Вэйин Дай (Weiying Dai) и доктором философии Джорджем Вайншенком (George Weinschenk).

Жена Вайншенка работала администратором в монастыре – североамериканской резиденции Далай-ламы, и там он научился медитировать.